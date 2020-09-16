Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, insanı, doğayı ve tüm canlıların yaşam hakkını savunan moral değerlere sahip olunan bir geleceği inşa etmek gerektiğini söyledi.
Verilen bilgiye göre, Denktaş, resmi propaganda döneminin başlaması sonrası yayınladığı videolu mesajla seçmenlere seslendi, vizyonunu anlattı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk Halkının kendi geleceğini belirleme hakkının demokratik iradesinin, siyasi alana devlet olarak yansıması olduğuna vurgu yapan Denktaş, 17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan eden Kosova kendi kaderini tayin etme hakkını dünyaya ilan ederek devletini kurduğunu anımsattı
Denktaş şöyle devam etti:
“Bu gelişme üzerine Birleşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanından bağımsızlık ilanının uluslararası hukuka ters düşüp düşmediğini sorumuştur. 22 Temmuz 2010 tarihinde Uluslararası Adalet Divanı, Kosova halkının bağımsızlık ilanının uluslararası hukuka ters düşmediği görüşünü açıklamıştır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yeni bir Cumhuriyet dönemine geçilmesinin artık kaçınılmaz olduğuna değinen Denktaş, KKTC’yi “alt yönetim” tanımlamasından kurtararak halkı uluslararası toplulukla her alanda buluşturmak gerektiğini kaydetti.
Denktaş, şöyle devam etti:
“Ancak biz Kıbrıslı Türkleriz. Kökleri bu topraklara ‘argasti’ gibi yerleşmiş bu vatanın sahipleriyiz. Biz başarırız. Yeni Zamanlar Yeni bir Cumhuriyet hayal etmek zamanıdır. 11 Ekim2020 bu hayali gerçekleştirebilmemiz için ilk eylem günümüz olacaktır. Gelin ortak hayalimiz için güçlerimizi birleştirelim yeni bir ülkeyi birlikte inşa edelim.”