Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, insanı, doğayı ve tüm canlıların yaşam hakkını savunan moral değerlere sahip olunan bir geleceği inşa etmek gerektiğini söyledi.

Verilen bilgiye göre, Denktaş, resmi propaganda döneminin başlaması sonrası yayınladığı videolu mesajla seçmenlere seslendi, vizyonunu anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk Halkının kendi geleceğini belirleme hakkının demokratik iradesinin, siyasi alana devlet olarak yansıması olduğuna vurgu yapan Denktaş, 17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan eden Kosova kendi kaderini tayin etme hakkını dünyaya ilan ederek devletini kurduğunu anımsattı

Denktaş şöyle devam etti:

“Bu gelişme üzerine Birleşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanından bağımsızlık ilanının uluslararası hukuka ters düşüp düşmediğini sorumuştur. 22 Temmuz 2010 tarihinde Uluslararası Adalet Divanı, Kosova halkının bağımsızlık ilanının uluslararası hukuka ters düşmediği görüşünü açıklamıştır.



Uluslararası Adalet Divanı görüşünü oluştururken çeşitli devletlerden görüşler almıştır. Bu devletlerden bir tanesi de bizim kurucu orağı olduğumuz Kıbrıslı Rumların işgal altında tuttuğu ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ idi. Tabii Kıbrıslı Rumlar işgal altında tuttukları devlet adına sundukları görüşlerinde Kıbrıslı Türklerin konu ile düşüncelerini yansıtmamışlardı. Kıbrıslı Rumlar Uluslararası Adalet Divanına sundukları görüşlerinde, Kosovalıların Sırp Cumhuriyeti içerisinde azınlık olduklarını, bir halk olmadıkları tezlerini ileri sürmüş ancak sonunda Adale Divanı bu görüşü reddetmiştir. Kosova hala BM üyesi olamasa da bugün artık birçok ülke tarafından tanınan bağımsız bir cumhuriyettir. Bir başka uluslararası mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise, mülkiyetle ilgili verdiği kararın gerekçeleri arasında KKTC’yi ‘alt yönetim’ olarak tanımlamış ve o günden bugüne uluslararası arenada ‘alt yönetim’ olarak tanımlanmaktayız.”Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yeni bir Cumhuriyet dönemine geçilmesinin artık kaçınılmaz olduğuna değinen Denktaş, KKTC’yi “alt yönetim” tanımlamasından kurtararak halkı uluslararası toplulukla her alanda buluşturmak gerektiğini kaydetti.Denktaş, şöyle devam etti:“Ancak biz Kıbrıslı Türkleriz. Kökleri bu topraklara ‘argasti’ gibi yerleşmiş bu vatanın sahipleriyiz. Biz başarırız. Yeni Zamanlar Yeni bir Cumhuriyet hayal etmek zamanıdır. 11 Ekim2020 bu hayali gerçekleştirebilmemiz için ilk eylem günümüz olacaktır. Gelin ortak hayalimiz için güçlerimizi birleştirelim yeni bir ülkeyi birlikte inşa edelim.”