İstifa edin

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın “devlet meselesi” olan konularda hükümetleri yakından izlemesi ve süreçlere müdahil olması gerektiğini belirtti.

Ülkede çok sayıda sorun bulunduğunu anımsatan Erhürman “Cumhurbaşkanlığı makamı bunlara kayıtsız kalamaz. Cumhurbaşkanı’nın gözü hükümetin üzerinde olmalıdır” dedi.

Verilen bilgiye göre, CTP lideri Tufan Erhürman, bir TV programına konuk olarak, soruları yanıtladı. Hükümeti istifaya çağırırken, “Siz gidin de biz gelelim, biz yapalım” mealinden çağırmadığını söyleyen Erhürman, bir mutabakat hükümeti çağrısı yaptıklarını vurguladı.

Temel amaç halkı korumak

Pandemi sürecine değinirken Erhürman, hükümetin ilk başlarda ne yapacağını bilemediğini, bunu doğal karşıladıklarını ve önerilerle destek verdiklerini anımsattı.

“Temel amaç halkı korumaktır, biz fırsatçılık yapmadık, yapmayız” diyen Erhürman, ancak hükümetin hiçbir öneriyi dikkate almadığını, üzerine düşeni yapmadığını ve zamanı boşa harcadığını kaydetti. Erhürman bu nedenle muhalefetin tonunu her geçen gün yükseltmek durumunda kaldıklarını ve artık hükümete “çekilin” deme noktasına geldiklerini anlattı.

Halk ciddi panik içinde



Alınan yanlış kararlar ve her kararın sürekli değişmesi ile içeride iç bulaşın patlatıldığını söyleyen Erhürman şunları kaydetti:“Dünya bir ikinci dalgayı Ekim ve Kasım’da bekliyordu. Tüm bunlar sizlere söylenirken, uçaklarla ve karantina ile ilgili kararları size söylenilmesine rağmen yapmamanızdan dolayı bugüne geldik. Benim ilk istifa lafını telaffuz ettiğim tarih, okullarla ilgili alınan karar sonrasında, hani anaokulları, 1’inci ve 2’nci sınıflar yüz yüze eğitim yapacaklardı, tam ertesi günü dönüp, hiçbir şey değişmemişken o kararı da geri çektik dedikleri gündü. Bu arkadaşlar ne yaptıklarını bilmiyor, sosyal medya üzerinden çok fazla eleştiri geliyorsa o kararı değiştiriyorlar. Çekler konusunda, karantina merkezleri konusunda da böyle olmuştu.”

Hükümet dersine çalışmıyor

Hükümetin 500 kişiyi istihdam etmesini de eleştiren Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu muhalefet size sağlıkta yapacağınız istihdamları destekliyoruz da dedi. Ve siz onları doğru dürüst istihdam etmediğiniz için, hem istihdam edilenleri zor duruma soktunuz, hem de doğru yerlere istihdam yapmadınız ve oraları boş bıraktınız. Çünkü bu istihdamları seçim maksadıyla yaptınız. Gözümüzün içine baka baka bu süreci mahvettiniz.”

İlk günden beri hükümete bir harcama planı çıkarılmasını ve üzerinde çalışılmasını önerdiklerini söyleyen Erhürman, harcama planı falan olmadığını, devlet tarafından kapatılan bir yer varsa da oraların devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.