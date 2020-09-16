Bunlar da oluyor

Suna ERDEN

Güzelyurt’tan aldığı 15 yaşındaki kızı Lefkoşa’ya getirip, ormanlık alanda tecavüz ettiği iddia edilen Mehmet Çamurbasmaz (24) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polise ifade veren 15 yaşındaki kızın, Çamurbasmaz ile evlenmek istediğini söylediği açıklandı. Ancak genç kızın verdiği ifade zanlıyı kurtarmadı. Mahkeme zanlıyı tecavüz suçundan yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

Soruşturmayı yapan polis, Mehmet Çamurbasmaz’ın 7 Eylül 2020 tarihinde daha önceden tanıdığı 16 yaşından küçük kız çocuğunu aracına alarak Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya getirdiğini söyledi.

Polis, zanlının ormanlık bir alan çerisinde kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girerek kızlık zarının bozulmasına neden olduğunu açıkladı.



Ailesinin kızlarının kayıp olduğuna dair ifade vermesi üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, yapılan araştırmada kız çocuğunun zanlı tarafından alıkonduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis, kız çocuğunun ifadesinin alındığını, zanlının kendisi ile cinsel ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi.Polis, kız çocuğuna yapılan muayenede cinsel ilişki bulgularına rastlandığını aktardı.Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, genç kızın evlenmek için zanlı ile birlikte gittiğini beyan ettiğini söyleyerek, teminat talep etti.Mahkeme, zanlının 75 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.