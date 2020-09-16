‘Motorumu sattım 30 gram aldım’

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Boğazköy’de kullanımındaki kiralık araçta 30 gram uyuşturucu bulunan, ayrıca inşaata 90 gram hintkeneviri sakladığı belirtilen Mehmet Kılıç, suçlamaların bir kısmını reddetti.

Ek süre talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı“ İnşaatta bulunan 90 gram bana ait değil. Araçta bulunan 30 gram bana ait. Madde bağımlısıyım, motorumu satıp aldım” iddiasında bulundu.

Soruşturmayı yapan polis, 12 Eylül saat 11.00 sıralarında Boğazköy’de kiralık araçla toprak yolda seyreden Mehmet Kılıç’ın durdurulduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının aracında yapılan aramada naylona sarılı 30 gram hintkeneviri bulunduğunu ifade etti.



Çevreden yapılan soruşturmada zanlının civardaki bir yarım inşaata girip çıktığının tespit edildiğini kaydeden polis, narkotik detektör köpeği ile söz konusu yerde arama yapıldığını söyledi. Polis, ikinci katta 90 gram daha hintkeneviri uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı.Zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.Soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Madde bağımlısıyım

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise aracında bulunan 30 gram uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu kabul ettiğini söyledi. Zanlı, “İnşaatta bulunan 90 gram bana ait değil. Ben madde bağımlısıyım, motorumu satıp 30 gram aldım” iddiasında bulundu.

Zanlı ayrıca 7 gün ek süreye itiraz ederek, sağlığının bozuk olduğunu söyledi ve doktora götürülmeyi talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 3 gün ek süre kararı verdi. Ayrıca zanlının doktor kontrolünden geçirilmesine direktif verildi.