İngiltere Kıbrıs’tan gidenleri karantinaya almayacak

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İngiltere, 10 Temmuz'dan itibaren Kıbrıs’tan gidenleri 14 günlük karantinaya almayacak

İngiltere Kıbrıs’tan gidenleri karantinaya almayacak
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İngiltere, Kıbrıs’ı 14 günlük karantinadan muaf tuttu. Kıbrıs’tan 10 Temmuz’dan itibaren İngiltere’ye gidenler, karantinaya alınmayacak.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 17 Mart`tan bu yana geçerli olan tüm yurt dışı seyahatlerine karşı genel kapsamlı seyahat tavsiyesinde değişiklik yaptı.
Kıbrıs, Coronavirüs açısından düşük riskli kabul edilen 59 ülkeden biri olarak Ulaştırma Bakanlığı listesine dâhil edildi.
Listede Kıbrıs dışında Yunanistan, İspanya, Türkiye, İtalya ve Fransa gibi Britanyalılar için popüler tatil yerleri de yer alıyor. Portekiz, ABD, Rusya, Çin ve Latin Amerika ülkeleri gibi ülkelerden gelenler, iki hafta boyunca kendi kendine tecrit etmek zorunda kalacaklar.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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