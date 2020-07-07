Rumların umudu İngiliz turistler

Güney Kıbrıs’ta turizm faaliyetlerinin istenilen düzeyde olmadığı, Ağustos ayı rezervasyonlarının da düşük seviyede seyrettiği bildirildi. Rum basını, moral bozukluğu içindeki sektör temsilcilerinin Ağustos ayında başlayacak İngiliz turist akışına yöneldiğini yazdı.

Alithia gazetesi manşetten “Her şey Bu Yıl Turist Göremeyeceğimizi Gösteriyor” başlığıyla yer verdiği haberinde, yıllık turizmin en azından yüzde 30’unun karşılanmasına ilişkin başlangıçtaki beklentilerin, bugünkü olgular temelinde mümkün olmadığını yazdı.

Temmuz ayının hali hazırda kayıp olarak addedildiğini, çünkü A kategorisindeki ülkelerden ülkeye tatmin edici miktarda turist çekilmesi konusunda başarılı olunmadığını belirten gazete, İngiltere’den 1 Ağustos’tan itibaren uçuşların yeniden başlaması kararının daha erkene çakilmemesini eleştirdi.

Haberde, ortaya çıkan ilk tepkilerden, İngilizlerin Coronavirüs testinin ek maliyetinden kaçınmak için, Güney Kıbrıs’a arkalarını dönüp, başka pazarlara yöneleceklerinin netleştiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’la ilgili Ağustos ayı rezervasyonlarının şu ana kadar az olduğunu da belirten gazete, 1 Ağustos’tan itibaren İngilizlerden istenecek Coronavirüs testinin ekstra bir caydırıcı unsur olduğunu ekledi.