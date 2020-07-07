Vergi Dairesi vurgununda yeni gelişmeler

Suna ERDEN

Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa’daki şubesinde meydana gelen vurgun olayı ile ilgili tutuklanan Öykü Balıkçıoğlu (43) hakkındaki soruşturma devam ediyor. Geçtiğimiz mart-haziran ayları arasında 396 ehliyet yenileme işlemi yapıp, karşılığında vatandaşlardan tahsil ettiği 155 bin 125 TL’yi çaldığı belirtilen zanlıyla ilgili yeni kanıtlar tespit edildi. Geriye dönük yapılan araştırmada 2020 yılı Ocak ayında zanlı tarafından yapılan işlemlerde de açık tespit edildi.

Ayrıca zanlının veznedeki işlemlerinin tahsilatlarında çek ve nakitlerde tutarsızlık görüldüğü belirtildi.

Hakkında soruşturma yürütülen zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Geriye dönük inceleme yapılıyor

Yolsuzluk soruşturmasını yürüten polis, 1 Temmuz itibari ile Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa Şubesi’nde Maliye Teftiş Kurulu tarafından denetim yapılmaya başlandığını söyledi.

Polis, müfettişlerin 1 Mart 2020 ile 19 Haziran 2020 tarihlerini kapsayan süreyi ele alıp, tüm dökümleri araştırdığını ifade etti.

Polis memuru, denetim sırasında dairede tahsilat birimde çalışan Öykü Balıkçıoğlu’nun 396 ehliyet yenileme işlemi yaptığına, bunların karşılığı olan 155 bin 125 TL parayı gelirler kalemine yatırmadığına dair tespit yapıldığını açıkladı. Olayın 2 Temmuz 2020 tarihinde bildirildiğini, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, Öykü Balıkçıoğlu’nun gözaltına alındığını ve evinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, evinde yapılan aramada dairenin tahsilat bölümüne ait farklı kişilere ait makbuzlar bulunduğunu ifade etti.

Yeni kanıtlar bulundu

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 12 kişiden ifade alındığını söyledi.

Polis, ayrıca 3 günlük sürede yapılan araştırmada zanlının veznedeki işlemlerinin tahsilatlarında çek ve nakitlerde tutarsızlık görüldüğünü söyledi.

Zanlının 2020 yılı Ocak ayında yaptığı işlemlerde de açık olduğunu ve araştırıldığını belirten polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, dairenin geriye dönük işlemlerinin incelendiğini ve çalınan meblağın artabileceğini kaydetti.

Polis, zanlının suç ortağı olup olmadığının araştırılacağını da ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Foto>> Öykü Balıkçıoğlu

