Cihan: Heyecanla takip ediyoruz

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin finans desteği verdiği, İş Kadınları Derneği (İKD) ile İskele Belediyesi’nin yürüttüğü “Kümelenme Vasıtasıyla Kadın/Genç Girişimciliğinin ve İstihdamının Artırılması Projesi”si kapsamında, proje ekip toplantısı yapıldı.

Toplantıya KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İKD Başkanı Selin Candemir katıldı.

KEİ Koordinatörü Ömer Cihan, toplantıda yaptığı konuşmada, projeye inandıklarını ve heyecanla takip ettiklerini belirterek, içinde sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet finansmanının olduğu projenin diğer sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliğinde model olabileceğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, İş Kadınları Derneği ile birlikte yürüttükleri projede önemli mesafe aldıklarını söyleyerek, “İyi ki bir araya geldik, iyi ki İş Kadınları Derneği bu projeyi sundu, iyi ki KEİ Ofisi destek verdi. Bundan sonrası daha hayırlı olacak” dedi.

KKTC İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ise, böyle bir proje yürüttükleri için gururlu olduklarını vurgulayarak, bir hayallerinin gerçek olduğunu kaydetti.

Ekonomik ve Sosyal Politikalar Merkezi uzmanı İzge Arısal konuşmaların ardından, söz konusu projenin faaliyet planı ve proje kapsamında izlenecek yöntem hakkında bilgi aktardı.

Alsancak’a 2011-2020 arasında 34 milyon TL

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin Alsancak bölgesine 2011 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 34 milyon TL kaynak aktardığı açıklandı.

Açıklamaya göre, yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla çeşitli projelere finans ve ekipman desteği sağlayan KEİ Ofisi, bu kapsamda, belediyelerin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere, kültür, sanat, spor, açık pazar yapımı ve restorasyon gibi çeşitli projelerine katkı veriyor.



İŞKUR, KKTC’de analiz çalışması yapacak

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) bir heyet, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları uyarınca, KKTC’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmak amacıyla KKTC’de temaslar yapacak.