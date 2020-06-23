İranlı Rahman ne varsa çaldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da üç ayrı evden hırsızlık yapan İranlı Rahman Akbarı Elsaidabad, kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı.

Zanlının geçtiğimiz mart ayında Ortaköy’de bir eve, haziranda ise Göçmenköy’de iki yere girdiği, çok sayıda ziynet eşyası ve nakit para çaldığı belirtildi.

Zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiği, Dikmen’deki evinde tespit edilerek gözaltına alındığı açıklandı. Zanlının evinde yapılan aramada çaldığı eşyaların bulunduğu belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

19 parça ziynet eşyası çaldı

Soruşturmayı yapan polis, Göçmenköy’de yaşayan S.E. ile kızı F.K’nin 16 Haziran’da yaptıkları şikâyette evlerinin soyulduğunu söylediklerini aktardı.

Polis, evin penceresinden içeri girildiğini, F.K.’ye ait 2 adet altın yüzük, altın künye, 2 taşlı yüzük, 3 pırlanta tek taş yüzük, 2 altın kolye, 3 çift altın küpe, 5 altın bilezik, bir inci kolye, altın kolye ucu çalındığını söyledi. Polis, ayrıca F.K.’nin yatak odasındaki çekmeceden bin 500 TL, S.E.’nin elbise dolabından da bin TL alındığını açıkladı.

Polis, anne ile kızın şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldığını söyledi. Yapılan soruşturma sonucu zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini açıklayan polis, Dikmen’deki evinde gözaltına alındığını söyledi.

Pencereden elini sokup telefonu çaldı

Polis, yapılan soruşturmada zanlının, 8 Mart’ta Ortaköy’de M.T.'nin evine de girdiğini ve Apple marka Airpod Pro-3 model kablosuz kulaklık, 65 TL ile 100 Euro nakit para çaldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının ayrıca 21 Haziran’da da Göçmenköy’de K.P.'ye evin mutfak penceresinden elini uzatıp Samsung marka cep telefonu ve kırmızı renk Sunix marka kablosuz hoparlörü alarak çaldığını belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada her üç meselede çalınan eşyaların bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.