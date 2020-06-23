Sınır dinlemedi, kokaini aldı geldi

Lefkoşa’da evinde yapılan aramada kokain türü uyuşturucu bulunarak tutuklanan Mehmet Şenol hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İfadesinde kokaini 16 Haziran’da Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf eden zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlının sınır kapılarının kapalı olmasına rağmen güneye nasıl geçtiğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Haziran 2020 tarihinde zanlı Mehmet Şenol’un evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 3 gram kokain türü uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Zanlının uyuşturucu maddeyi 16 Haziran’da Güney Kıbrıs’tan 5 gram olarak ithal ettiğinin belirlendiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 50 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 2 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.