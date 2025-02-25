İş bulmak için gelmiş

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde ‘Doyduk Doyduk’ adlı lokantayı işleten Ahmet Keskin’e silahlı saldırı düzenleyen Muharrem Lermi’ye tabanca temin ettiği tespit edilerek tutuklanan Metin Eminanç dün sabah mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre temin edildi.

Duruşmada zanlının 12 Şubat 2025 tarihinde ülkeye turist vizesiyle geldiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, Muherem Lermi’nin 22 Şubat 2025 tarihinde saat 15.15 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Doyduk Doyduk isimli restoranda işletmeci Ahmet Keskin'e bir el ateş açarak baldırından yaraladığını anımsattı. Polis, Lermi’nin aynı gün saat 17.00 sıralarında Ercan Havalimanından çıkış̧ yapacağı esnada tespit edilerek, tutuklandığını ve önceki gün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, Lermi’nin olay esnasında giymekte olduğu bir adet ceket, şapka, Glock marka tabanca, şarjörde ise 8 adet 9mm çapındaki canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Metin Eminanç’ın saldırıdan 2 gün önce Lermi’ye silah verdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, Metin Eminanç’ın 23 Şubat tarihinde tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 12 Şubat’ta ülkeye turist vizesi ile giriş̧ yaptığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, son zamanlarda benzer vakaların artığını, kapsamlı bir araştırma yaptıklarını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Facebook’tan iş aradı

Bu arada12 Şubat’ta ülkeye gelen Metin Eminanç’ın KKTC’de iş arayanlar isimli facebook sayfasından ilan verdiği ortaya çıktı. Zanlının 14 Şubat tarihinde “Şuan Girne’deyim otellerde veya kafelerde iş arıyorum. Konaklamalı tercihimdir, yardımcı olursanız sevinirim” notuyla telefon numarasını verip, iş aradığı görüldü.