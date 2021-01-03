İş dünyasının büyük kaybı

Türk Mukavemet Teşkilatı kurucu üyelerinden, 1974 öncesinin Kıbrıslı Türk sanayicilerinden ve Sanayi Odası kurucularından Günay Ali Rıza Görgüner dün sabah sevenlerine veda etti.

Aynı zamanda Sultan kahvelerinin sahibi olan Görgüner’in ani ölümü, ailesi, arkadaşları ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Üç çocuk sahibi olan Görgüner, bu sabah saat 10.00’da Lefkoşa mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Taşkınköy Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Görgüner’in ölümünden duyulan üzüntü dile getirilerek şu görüşlere yer verildi:

“Ülkemizin köklü, tecrübeli ve başarılı ticaret adamlarından, Sultan Kahvesinin sahibi , kulübümüzün müdavimi ve daimi üyelerinden sevgili Günay Alirıza Görgüner amcamızı kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Yaslı aileye ve sevenlerine Allahtan sabır dileriz. Mekanı cennet olsun...”