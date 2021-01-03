İş dünyasının büyük kaybı

Türk Mukavemet Teşkilatı kurucu üyelerinden, 1974 öncesinin Kıbrıslı Türk sanayicilerinden ve Sanayi Odası kurucularından Günay Ali Rıza Görgüner dün sabah sevenlerine veda etti.
Aynı zamanda Sultan kahvelerinin sahibi olan Görgüner’in ani ölümü, ailesi, arkadaşları ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.
Üç çocuk sahibi olan Görgüner, bu sabah saat 10.00’da Lefkoşa mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.
Taşkınköy Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Görgüner’in ölümünden duyulan üzüntü dile getirilerek şu görüşlere yer verildi:
“Ülkemizin köklü, tecrübeli ve başarılı ticaret adamlarından, Sultan Kahvesinin sahibi , kulübümüzün müdavimi ve daimi üyelerinden sevgili Günay Alirıza Görgüner amcamızı kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Yaslı aileye ve sevenlerine Allahtan sabır dileriz. Mekanı cennet olsun...”
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Eski kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diye namuslu adami da ortadan kaldirdilar. Vatan haini de serefsiz de cok devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas 1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi. 1993-94 hesap acik kapanmadi. 2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj atsana arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur kim bilir serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun) dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…” serdar denktas sinyalleri bu ahlaksiz hep gazeteler uzerinden sinyal verir telefonlari dinleniyormus
Ustteki haberle bu yorum uyusmadi.Can yanar perde kapanmaz.Gidisat devam eder.