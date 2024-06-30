İşbirliği çağrısını yineledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta iki devletin, birlikte geleceği inşa edebileceğini ifade ederek, Rum yönetimine işbirliği çağrısını yineledi.

Tatar, Manchester’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle resepsiyonda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar onuruna düzenlenen resepsiyona, Türk toplumu temsilcileri yanında Pakistan, Bangladeş ve diğer Müslüman toplumu temsilcileri de katıldı.

Kıbrıs konusunda katılımcıları bilgilendiren Tatar, Türkiye ile her zaman tek vücut olarak hareket ettiklerini, bölgede barış, huzur ve güvenlik içinde bir gelecek için çalıştıklarını anlattı.

Kıbrıs’ta iki devlet olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs’ta iki üsse sahip garantör ülke İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkının beklentilerine cevap vermesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye’nin desteğiyle iki devletli çözüm siyasetini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Tatar, Kıbrıs’ta iki devlet ve iki egemen halk olduğunu, bu gerçek dışında çözümün olamayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliği içerisinde geleceği inşa edebileceğini ifade ederek, Rum yönetimine işbirliği çağrısını yineledi.

