Parayla işkence

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Denizcilik şirketine ait geminin yolcuları dün korku dolu anlar yaşadı. Saat 12.00’de hareket etmesi gereken geminin 4 saat rötar yapması nedeniyle bunalım geçiren yolcular, bu durumu protesto edince güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Yolculardan bir tanesi yerlerde süründürüldü, araya girmeye çalışanlar da dayaktan geçirildi.

Benzeri görülmeyen bu olayın turizm ülkesi KKTC’de yaşanması, ülke genelinde infial yarattı. Bazı yolcuların gemi içinde meydana gelenleri video kaydıyla sosyal medyada yaymaları sonrasında gemicilik şirketi açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada “rötarın nedeni firmamız kaynaklı değil, limanın özelleşme durumu nedeniyle yeterli çalışan ve yatırımın sağlanamaması ve yaz aylarındaki yoğunluğu kaldıramamasından kaynaklıdır” denildi.

Bin yolcu giriş, bin 300 yolcu çıkış yaptı

Filo Denizcilik LTD’ten yapılacak açıklamada şunlar kaydedildi:

“Girne- Taşucu seferimiz belirtildiği üzere sefer saati olan 12.00’de kalkması gereken gemimiz limanda yaşanan gemi trafiği yoğunluğu nedeni ile saatinde kalkmamış ve rötar yapmıştır. Yaşanan ve aslında önceki seferlerde de yaşanan birçok rötarın nedeni firmamız ve gemi kaynaklı olmayıp deniz limanlarının ne yazık ki ikinci planda kalması, limanın özelleşme durumu nedeni ile yeterli çalışan ve yatırımın sağlanamaması ve yaz aylarındaki yoğunluğu kaldıramamasından kaynaklıdır. Girne Turizm Limanından 8 giriş ve 8 çıkış şeklinde sefer gerçekleşmiş olup, bu seferlerde yaklaşık bin yolcu girişi ve bin 300 yolcu çıkışı olmuştur. Bu seferlerin tamamı rötarlı gerçekleşmiş olup bunların 2 giriş ve 3 çıkış seferi şirketimize aittir.

Gemide bulunan alkollü yolcunun yaratmış olduğu rahatsızlığa, Filo Denizcilik şirketi olarak asla kabul etmeyeceğimiz bir şekilde şiddetle müdahale edilmiştir; bu şiddeti yaratan çalışanımızın işine ivedilikle son verilmiş olup konu hakkında sorumluların ifadesi alınacaktır. Konu ne olursa olsun asla, şiddet ve kaba kuvvet içeren müdahaleleri firma olarak kabul etmeyeceğimizi, her zaman gereğini yapacağımızı tüm değerli yolcularımız ve halkımızın bilgisine sunarız. Yaşanan bu görüntülerden ötürü tüm yolcularımızdan özür diler, bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağının bilinmesini isteriz.”

Bakan Arıklı: Gerekeni yapacağız

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne-Taşucu seferinde yaşanan olaylarla ilgili gerekeni yapacaklarını söyledi.

Bakan Arıklı, her ne olursa olsun yolculara uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Limanlarda eksiklikler olduğunu ifade eden Bakan Arıklı şunları ifade etti:

“Limanların durumu ortada. Altyapının yetersiz olduğunu defalarca söyledik. Kamera sistemi, klima yok, x-ray cihazı yok.

Yolcuların rötardan dolayı şikayet etmeleri son derece normal ancak şiddet kabul edilemez. Gemi personeli işten çıkarıldı. Bizde gerekeni yapacağız.

Her konuda olduğu gibi bu konuda Ulaştırma Bakanlığı eleştiriyor. Verilen bütçeyle tuvalet kağıdı almam bile zor. Benden önceki bakanlar da kavgayı aynı verdiler, eksiklikleri dile getirdiler. Limanlar özelleştirilecek 22 yıldır hiçbir bir yatırım yapılmadı.”