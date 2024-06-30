Süratli ve dikkatsiz

Değirmenlik-Girne anayolunda meydana gelen kazada Günay Öztavşanlılar yaralanırken, Kazakistan uyruklu sürücü Bekzhan Smailov tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kazayla ilgili detaylar aktarılarak, zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk talep edildi. Kazanın zanlının dikkatsiz ve süratli bir şekilde önündeki aracı sağından geçmeye çalışması sonucu meydana geldiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 28 Haziran 2024 tarihinde saat 08.45 sıralarında Değirmenlik-Girne Dağ yolunda meydana geldiğini söyledi.

Polis, ZVF 726 plakalı salon aracı Girne istikametine doğru kullanan Bekzhan Smailov, Değirmenlik kavşağına geldiğinde dikkatsiz ve süratli bir şekilde önündeki aracı sağından geçmeye çalıştığını ifade etti.

Polis, zanlının o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa doğru dönüşe geçen Günay Öztavşanlılar’ın yönetimindeki KB 683 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptığını söyledi.

Polis, KB 683 plakalı aracın yolun dışına çıkarak Değirmenlik Belediyesine ait metal aydınlatma direğine çarptığını belirtti.

Polis memuru, ZVF 726 plakalı aracın da ileri doğru savrularak yoldan çıktığını ve Değirmenlik Belediyesine ait bilgi verici levhaya çarptığını mahkemeye aktardı.

Vücudunda kırıklar oluştu

Polis memuru, kaza sonucu yaralanan KB 683 plakalı araç sürücüsünün ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldığını belirtti. Polis, yaralının sol bacak ve ayak üzerinde sıyrık, sırt ve bel omur kemiklerinde kırık tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan müdahalenin ardından Günay Öztavşanlılar’ın taburcu edildiğini kaydetti. Günay Öztavşanlılar’ın taburcu olup ikametgâhına gittikten sonra tekrardan fenalaşarak göğüs ağrısı şikâyetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil servisinde müsaade altına alındığını açıkladı. Polis, yapılan kontrollerde göğüs cerrahisi tarafından pazartesi muayene yapılması öngörülerek taburcu edildiğini mahkemeye aktardı.

Toplam zarar 385 bin TL

Polis memuru, ZVF 726 plakalı araçta 200 bin TL, KB 683 plakalı araçta 150 bin TL, aydınlatma direğinde 30 bin TL, tabelada ise 5 bin TL tahmini hasar oluştuğunu mahkeme kaydetti.

Polis memuru, Bekzhan Smailov’un suçüstü hali gereği tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu belirtti.

Polis, ayrıca kazada yaralanan Öztavşanlılar’ın sağlık durumunda gelişme olma ihtimali olduğundan ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.