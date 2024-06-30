Büyük hata

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyet Meclisi’nin Salı günü son toplantısını yaparak, Ekim’in ilk haftasına kadar tatile girmesi vatandaşlardan sert tepki gördü. Yenilenmesi gereken yasaların Meclis’ten geçirilmediğine dikkat çeken vatandaşlar “99 gün tatil yapacaklarına bu süreyi kısaltıp, önemli yasaları geçirmeleri gerekirdi” dedi.

Ülkenin ciddi bir süreçten geçtiğini belirten vatandaşlar, önemli sorunların çözümü için siyasilerin daha çok çalışması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar, ülkenin önemli sorunlarını sıralarken önceliği suç patlamasına verdi. Suçlar karşısında cezaların caydırılmasını isteyen vatandaşlar “yüce meclis bu konularda taviz vermeden çalışmalıdır” şeklinde konuştu.

Ne dediler?..

Mustafa Karaderi

“Meclisin çalışmalarından memnun değilim. Verimli çalıştıklarını düşünmüyorum. Meclisin 99 gün tatil yapmasını da doğru bulmuyorum. Memleketin gidişatına bir bakılmalı ve ona göre bu kadar uzun boylu bir tatile çıkılmalıdır. Memlekette yapılması gereken o kadar çok iş varken 99 gün tatil doğru değildir. Dairelerde iş yapacak insan yok ve sürekli bugün git yarın gel diyorlar. Canavar gibi gençler dışarıda işsiz dolaşırken iş bilmeyenlerin dairelerde olması yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti parayı veriyor ancak o paralar hizmete dönüşemiyor. Bu kadar sorun varken 99 gün tatil asla kabul edilir değildir.”

Ali Altınok

“Meclisin çalışmalarından memnun değilim. Sandalye kavgasından verimli çalışma yapamıyorlar. 99 gün tatil yapmalarını da doğru bulmuyorum. Memleketin her yerinde sorun var ve bu sorunları çözmektense 99 gün tatile çıkıyorlar. Türkiye torbalar dolusu para gönderse de yine de bunlara yetiştiremez. Bu gidişattan hiç memnun değilim.”

Hüseyin Yoncacı

“Ülkenin gidişatına baktığımızda meclisin verimli çalıştığından pek emin değilim. Ülkede bu kadar sorun varken meclisin 99 gün tatile çıkmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Tatillerini daha kısa tutarak memleketin sorunları ile daha fazla ilgilenmelerini istiyorum.”

Radan Bomboz

“Meclisin çalışmalarından hiç memnun değilim. Halkın yüzde 80-90’ı da memnun değildir diye düşünüyorum. Meclisin çalışmaları halka yönelik değil kendilerine yöneliktir. Ülkede bu kadar çok sorun varken meclisin 99 gün tatile çıkması çok yanlıştır. Hiçbir şekilde sorun çözmeye yönelik bir adım atılmıyor. Ekonomik durum darmadağın iken insanların alım gücü kalmamışken meclisin 99 gün tatil yapmasını doğru bulmuyorum.”

Metin Erdemel

“Meclisin 99 gün tatile girmesi demek bu memleket öldü ve tabuta girdi demektir. Yeni yapılan yollarda eksiklikler yüzünden hayatını kaybedenler, darmadağın yollar, pahalılık ve daha birçok sorun varken bu kadar uzun süreli tatili doğru bulmuyorum. Meclisin zaten doğru düzgün çalıştığı söylenemez. 50 tane milletvekilinden bir tane nöbetçi bakan var, bir tane konuşan var iki tane de dinleyen. Memlekette bu kadar sorun varken meclis tabi ki tatil yapsın çok çalışıp yoruldular. Biri Girne’den gidip geliyor biri İskele’den gidip geliyor o yüzden biraz dinlensinler.”

Erdem Yavuz

“Meclisin çalışmalarından memnun değilim. Bir çalışma olabilir ancak verimli bir çalışma ben göremedim. Memlekette bu kadar çok sorun varken meclisin 99 gün tatile çıkması kabul edilir değildir. Herhalde çok çalışıp yoruldular da o yüzden bu tatile çıkıyorlar. Onlar dinlensin iz çalışırız.”

Ahmet An

“Meclisin çalışmalarından memnun değilim. Verimli çalıştıklarını düşünmüyorum. Çok yasa komitelerde bekliyor ve böyle bir durumda komitelerde işi biten yasaların mecliste görüşülüp uygulamaya geçmesi gerekiyor. Meclisin böylesi bir zamanda 99 gün izne çıkması hiç de doğru değildir. Bu kadar çok yasa çalışması varken tatili daha kısa tutmaları ve çalışmaları gerekiyor.”

Kubilay Demirkıran

“Meclisin çalışmalarından memnun değilim ve verimli çalıştıklarını pek düşünmüyorum. Meclis 99 günlüğüne tatile çıkıyor ve ben de milletvekili olmak istiyorum. Memleketin hali içler acısı durumdayken bu kadar uzun süreli bir tatil yanlıştır. Komiteler çalışacak dediler ancak komite çalışırken diğerlerinin yurt dışı veya ada içi tatillerde olması doğru değildir.”

Gaye Kök

“Meclisin çalışmalarından hiç memnun değilim. Mecliste 50 kişi var ancak kimse işini yapmıyor. Mecliste konuşanlar bir birini kötüleyeceğine yapılan hataları el birliği ile düzeltip ülkeyi düzlüğe çıkarmaları gerekiyor. Ben 65 yaşındayım imkanım olsa satıp savıp gidip Almanya’da kızımın yanında yaşamak isterdim. Ülkede can ve mal güvenliğimiz yoktur. Tatil herkesin hakkıdır ancak bu kadar uzun süreli bir tatil doğru değildir.”

Gültekin Yalkıç

“Meclisin çok daha fazla çalışması gerektiğine inanıyorum. Daha güzel ve verimli çalışmalar yapmaları gerekiyor. Ülkede birçok sorun var ve bu kadar sorun varken meclisin 99 gün tatile çıkması asla kabul edilir değildir. 99 gün yerine daha az tatil yapmaları ve ülke sorunları ile ilgilenmelerini istiyoruz.”