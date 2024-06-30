Ne Roma, ne de Paris

Ömer KADİROĞLU

Diyalog muhabiri, ulaşabildiği milletvekillerine “99 günlük meclis tatilinde ne yapacaksınız?” diye sordu. İşte yanıtlar:

Alişan Şan

“Meclisin 99 günlük tatili süresince komite toplantıları devam edecek ve buradaki görevlerimizin başında olacağız. Diğer yandan parti içi çalışmalarımız, kurultay hazırlıkları, teşkilatların güncellenmesi çalışmaları yanında halkın arasında olup sorunları dinleyerek çalışmalar yapacağımız bir süreç olacak bizim için. Şu an için ailemle yurt içi veya yurt dışı bir tatil planım yoktur.”

Ürün Solyalı

“Meclisin 99 günlük tatil sürecinde komitelerin çalışmaları devam edecek. Bizler de buralardaki görevlerimizi sürdüreceğiz. Bu süre içerisinde de kısa süreli ailemle birlikte bir tatil planımız var. Tatilimizin ardından da yine meclis komitelerindeki toplantılarımız ve parti içerisindeki çalışmalarımız devam edecektir.”

Devrim Barçın

“Meclisin tatilde olduğu sürede meclis komiteleri çalışmalarına devam edecektir. 3 Temmuz’da olağanüstü bir toplantımız olacak. Diğer yandan parti içerisindeki çalışmalarımız da devam edecek ve bu bağlamda köy ziyaretlerimizle halkın sorunlarını dinlemeyi sürdüreceğiz. Ben yurt içi veya yurt dışı bir tatil planı yapmadım ancak belki bir denize giderim.”

Erkut Şahali

“Meclisin 99 günlük tatilinde geriye kalan 266 günde ne yaparsam aynısını yapacağım. Bu tatil anayasal bir zorunluluktur ve Meclis 99 gün tatil amaçlı kapanıyor. 99 gün meclisin çalışmayacak oluşundan ben de rahatsızım. Meclis tatildeyken komiteler çalışmaya devam edecek ve Ağustos Eylül aylarında bizler de oradaki görevlerimizin başında olacağız. Milletvekillerinin halkın arasında olması ve halkın sorunlarını dinleyerek çalışmalar yapması gerektiği için bizler de bu 99 günlük süreyi halkın arasında olarak geçireceğiz. Yaz aylarında biliyorsunuz düğünler de var ve düğün ziyaretleri de yapacağız. Yurt içi veya yurt dışı tatili planlamadım ancak bir hafta gibi bir süre biraz daha yavaş bir yaşam planladım.”

Asım Akansoy

“Üç aylık meclis tatili her şeyden önce çok fazla ve anlamsız bir süreyi kapsamaktadır. CTP olarak bu sürenin daraltılması noktasında anayasa değişiklik önerileri sunduk. Bu tatil süresinin kısaltılamayacağı ortaya çıktı. Önümüzdeki üç aylık süre zarfında biz CTP olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yurt içi veya yurt dışı herhangi bir tatil planım yoktur.”

Hasan Küçük

“Meclis tatile girse de komite çalışmaları devam edecek. Benim divan katipliğim de var ve bu bağlamda yeni dönem meclis çalışmaları ile ilgili toplantılarımız sürecek. Ailemle birlikte bir yurt içi veya yurt dışı tatil planı yapmadım. Halk ekonomik sıkıntı içerisindeyken kendim bir tatil yapmayı doğru bulmadığım için planlama yapmadım.”

Şifa Çolakoğlu

Komite çalışmaları devam edecek ve bu toplantılara katılacağız. Diğer yandan özel günlerin törenlerine katılacağız. Ayrıca yaz aylarında yapılan düğünleri de ziyaret edeceğiz. Oğullarım Milano’dan Kıbrıs’a tatile gelecekler ve fırsat oldukça onlarla vakit geçirmeyi planlıyorum. Yurt dışı veya yurt içi tatil planı yapmadım”.

Fikri Toros

“Meclis tatilde olsa da komite toplantıları devam edecek ve bu bağlamda özel yasaların görüşüleceği komite toplantılarına katılacağım. Meclisin 99 günlük tatili sürecinde kendime biraz vakit ayırmak ve ertelediğim birtakım işlerimi yapmak istiyorum. Diğer yandan parti içindeki görevimle ilgili de çalışmalar yapacağım. Şu an eşimle birlikte bir seyahatteyim döndüğüm zaman bu işlerle ilgileneceğim.”

Ongun Talat

“Tatilde komiteler çalışmalarına devam edecek. Köy ziyaretleri, örgütlenme çalışmaları, sosyal faaliyetler, eğitime dönük çalışmalar ve panel düzenleme gibi çalışmalarımız olacak. Ayrıca yaz döneminde eylemlilikle ilgili çalışmalarımız da devam edecektir. Şu an için bir yurt dışı veya yurt içinde bir tatil planlamadım ancak ailemle çok kısa birkaç günlük bir yurt içi tatili planlayabilirim.”

Ceyhun Birinci

“Meclis komite çalışmaları devam edecek. Girne İlçe örgütü bir çalışma hazırlıyor ve vatandaşlara çok daha fazla zaman ayırıp onların sıkıntılarını ve sorunlarını dinleyeceğiz. Diğer yandan köy ziyaretlerimiz de devam edecek ve orada da vatandaşları dinleyeceğiz. Güncel oluşacak olaylarla ilgili de çalışmalarımız devam edecek. 99 günlük meclis tatili sürecinde bir yurt dışı tatili planlamadım.”

Fide Kürşat

“Yurt Dışındayım oğlumu bir havalandırmak amacıyla Fethiye’ye gittik. Birkaç gün sonra Kıbrıs’a geri döneceğim ve komite çalışmaları ile parti çalışmalarına devam edeceğiz.”

Armağan Candan

“Şu anda Strazburg’tayım Kıbrıs’a döndüğüm zaman 99 günlük meclis tatilinde parti çalışmalarına ve diğer çalışmalara devam edeceğiz.”