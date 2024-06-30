Parkta bulmuş

Ercan Havalimanında x-ray cihazından geçerken valizinde içerisinde uyuşturucu olan metal öğütücü tespit edilen Aşan Yaşar tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru olguları aktardı. Polis, 28 Haziran 2024 tarihinde saat 14.15 sıralarında Ercan Havalimanında, giden yolcu salonu girişinde bulunan x-ray cihazından geçen zanlının valizinde metal öğütücü tespit edildiğini söyledi.

Polis, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan metal öğütücünün emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, emarenin analize gönderileceğini söyledi.

Polis memuru, zanlının ifadesinde öğütücüyü Lefkoşa'da ismini bilmediği bir parkta yerde bulduğunu öne sürdüğünü açıkladı. Polis, zanlının beyanının araştırılacağını belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

