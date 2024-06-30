21 kişi alkollü yakalandı

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen denetimlerde 364 sürücü çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı, 62 araç da trafikten men edildi.

Polis bültenine göre, trafik ekiplerinin dünkü trafik denetimlerinde toplam 2 bin 173 araç sürücüsü kontrol edildi. 364 sürücü çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklandı, 62 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin işlediği suçların dökümü şöyle:

“141’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak; 39’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak; 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak; 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak; 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak; 7’si sigortasız araç kullanmak; 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak; biri tehlikeli sürüş yapmak ve 06’sı diğer trafik suçları.”

Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Öte yandan önceki gece 22.15’te Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde NC 833 plakalı aracıyla seyreden ve 189 miligram alkollü içki etkisi altında olduğu saptanan Mehmet Ceylan (E-56), Atom Market önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak yol kenarında park halinde bulunan EY 018 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. NC 833 plakalı salon araç sürücüsü Mehmet Ceylan tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.