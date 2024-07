‘İsim benzerliği’

Gazimağusa’da geçmiş yıllarda faaliyet gösteren ancak 2 yıl önce kapatılan MİST Trading’in ismini kullanarak, vurgun yapan Ürdünlü Shuaib Mohammad Alzubi’nin birçok kişiyi dolandırması ve olayın basına yansıması üzerine aynı isimde faaliyet gösteren MİST Trading Ltd. açıklama yaptı. MİST Trading Ltd. direktörü Hasan Arnavut, haberlerde adı geçen MİST isimli şirket ve çalışanları ile hiçbir bağları olmadığını söyledi. Hasan Arnavut, “Bizim şirketimiz olan MİST Trading Ltd. 2004 yılından bugüne Lefkoşa’da faaliyetlerini aktif ve yasal bir şekilde sürdürmektedir. Şirketimiz gıda ve ambalaj üzerine faaliyet göstermektedir. Kamuoyunun gündemine yansıyan konu haberdeki şirket ve çalışanı ile hiçbir bağlantımız yoktur” dedi. Arnavut, isim benzerliği veya karışıklığı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına açıklama yaptığını da kaydetti.

Ne olmuştu?

Gazimağusa’da geçmişte faaliyet gösteren MİST Trading şirketinde pazarlamacı olarak görev yapan Ürdünlü Shuaib Mohammad Alzubi’nin; şirket faaliyetlerinin durdurulmasına karşılık sahte belge düzenlemesiyle 4 farklı kişiden 175 bin Sterlin ve 40 bin 300 dolar temin ettiği belirtilmişti.

Alzubi’nin İskele’de inşaatı devam eden ve kendisine ait olmayan bir evin satışından da100 bin sterlin aldığı ortaya çıkmıştı.

Zanlıyı tutuklayarak, mahkemeye çıkaran polis, olguları aktarırken, MİST Trading isimli şirketin 2022 yılında kapandığını açıklamıştı.