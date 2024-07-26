Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, 21 Eylül’de yapılması planlanan kurultayla ilgili açıklama yaptı. Üstel, UBP kurultayında genel başkanlık için kendisinin yanı sıra Hasan Taçoy ve Ahmet Karavelioğlu’nun aday olacağını söyledi.
Başbakan Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun görevine devam edeceğini ve istifa etmeyeceğini belirtti.
Üstel, “Amcaoğlu ile yerel yönetimlerde aday olduğu günlere dayanan bir dostluğumuz var. Kendisi kabinemde görevdedir ve halen de görevini yerine getirmektedir. İstifa edeceğini düşünmüyorum. Bende kendisini görevden almak gibi bir niyetim yok. Aday olması için çevresinden bir baskı olduğu doğrudur ama kendisi bu konuda en doğru kararı verecektir” dedi.
3 kişi yarışacak
Başbakan Üstel, UBP kurultayında genel başkanlık için kendisinin yanı sıra Hasan Taçoy ve Ahmet Karavelioğlu’nun aday olacağını açıkladı
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, 21 Eylül’de yapılması planlanan kurultayla ilgili açıklama yaptı. Üstel, UBP kurultayında genel başkanlık için kendisinin yanı sıra Hasan Taçoy ve Ahmet Karavelioğlu’nun aday olacağını söyledi.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 3 saat Önce
Hepsi TC uşagı. TC sunuyor, tercihlerim. 1. A uşağım 2. Buşağım 3. C uşağım. Sucuoğlu uşaklığı kabul etmedi. Silin.
Yaris babam yaris saglik sistemi cokmus uretim durmus elektrik nanay Turkiyeden KKTC yi bilen biri olarak artik yeter diyoruz
Evet TC nin eserleri. Tam da onun için artık yeter diyoruz. ARTİK YETER.