3 kişi yarışacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, 21 Eylül’de yapılması planlanan kurultayla ilgili açıklama yaptı. Üstel, UBP kurultayında genel başkanlık için kendisinin yanı sıra Hasan Taçoy ve Ahmet Karavelioğlu’nun aday olacağını söyledi.

Başbakan Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun görevine devam edeceğini ve istifa etmeyeceğini belirtti.

Üstel, “Amcaoğlu ile yerel yönetimlerde aday olduğu günlere dayanan bir dostluğumuz var. Kendisi kabinemde görevdedir ve halen de görevini yerine getirmektedir. İstifa edeceğini düşünmüyorum. Bende kendisini görevden almak gibi bir niyetim yok. Aday olması için çevresinden bir baskı olduğu doğrudur ama kendisi bu konuda en doğru kararı verecektir” dedi.

