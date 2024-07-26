İtalyan gemisi çekildi

Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü (ADMİE), Türkiye’nin Kasos (Çoban Adası) ve “Karpathos” (Kerpe Adası) arasında çıkarmak istediği iddia edilen gerginliğin, diplomasi yoluyla çözüldüğünü açıkladı.

Politis gazetesi “İletişim Kanalları Kıvılcımın Tutuşmasına İzin Vermedi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, İtalyan “Ievoli Relume” adlı gemi, Güney Kıbrıs ile Girit arasında denizaltı kablolar aracılığıyla yapılacak elektrik bağlantısıyla ilgili kabloların döşeneceği konumun tespiti için araştırma yaptığı sırada Türkiye’nin gerginlik çıkarmaya çalıştığı ve bu gerginliğin diplomasi yoluyla çözüldüğünü yazdı.

Habere göre, ADMİE, İtalyan gemisinin dün itibarıyla Çoban-Kerpe adaları arasındaki uluslararası sulardaki çalışmalarını tamamladığını ve bölgeden ayrıldığını kaydetti.

Gazete, Türkiye’nin, Türkiye-Libya arasında yapılan “yasadışı” anlaşma zemininde hareket ettiğini öne sürerken, duruma zamanında müdahale edilerek gerginliğin yatışmasından dolayı Atina’nın memnuniyet belirttiğini yazdı.