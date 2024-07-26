Yoğun ilgi görüyor

Ömer KADİROĞLU

Dağyolu Spor Kulübü tarafından Çarşamba geceleri Fota köyünde düzenlenen Tombala Geceleri yoğun ilgili görüyor.

Tombala gecelerine katılan bölge halkı ile civar bölgelerden gelen vatandaşlar eğlenceye doyuyor. Eğlencenin tavan yaptığı gecede geçtiğimiz Çarşamba günü Ajda Yardımcı, Mustafa Çavuşoğlu ve Piyanist Ali Uslu sahne alarak geceye katılanları coşturdu.

Tombala gecelerine katılanlar hem eğlendi hem de çekilişte verilen hediye, para ve çeyrek altınları kazandı.

Her Çarşamba devam edecek olan tombala gecelerinde Ajda Yardımcı ve Mustafa Çavuşoğlu sahne almaya devam edecek.

