‘Taraflar pozisyon alıyor’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili çok ciddi bir kapı arkası diplomasisi yürütüldüğünü belirtti. Erhürman,” “Tüm taraflar, yaptığı açıklamalarla pozisyon alıyor. Eylül’de ne olur kimse bilemez. Eylül’e kadar çok ciddi bir hareketlilik olacak” dedi.

Ülkedeki elektrik sorununu da değinen Erhürman, bu konuda ne yapılması gerektiğinin de açık olduğunu belirterek, “Santral alınması, alt yapının geliştirilmesi, bakımların düzenli yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Erhürman, gündemdeki konulara değindi. Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili çok ciddi bir kapı arkası diplomasisi yürütüldüğünü belirtti.

“Çok ciddi hareketlilik var ve BM zannedildiği gibi bu konuda ölü taklidi yapmıyor. Tüm taraflar, yaptığı açıklamalarla pozisyon alıyor.” diye konuşan Erhürman, “Nasılsa bir şey olmaz” döneminde olunmadığını belirterek şöyle davam etti:

“Eylül’de ne olur kimse bilemez. Eylül’e kadar çok ciddi bir hareketlilik olacak. Türkiye’den, Güney’den, Yunanistan’dan, AB’den ve BM’den söylenenler var ama bizden söylenen ve anlam yüklenecek bir şey yok. Uzun bir süreden beri Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs konusunda özne olmaktan çıkaran bir yaklaşım sergileniyor. Biz, tüm taraflarla diyalog içerisinde olmaya çalışıyoruz.”

Eğitimde, sağlıkta, ekonomide, elektrikte birçok sorunun bulunduğunu ifade eden Erhürman, “Bir tek yol var, değiştireceksiniz. Uygarlığın gereği, beğenmediğini değiştirmektir. Kiminle değiştireceğin senin iradendir. Bu medeni bir davranıştır ve dünyanın her yerinde bu yaşanır.” dedi.

“Kıb-Tek, milyonlarca dolar zarara uğratıldı”

Ülkedeki elektrik sorununu da değinen Erhürman, bu konuda ne yapılması gerektiğinin de açık olduğunu belirterek, “Santral alınması, alt yapının geliştirilmesi, bakımların düzenli yapılması gerekiyor.” dedi.

Tüm bunların daha önceki CTP hükümetlerinde yapıldığına işaret eden Erhürman, beş yıl içinde, tarihte görülmeyen ihalesiz akaryakıt alımı da gerçekleştirildiğini ve Kıb-Tek’in milyonlarca dolar zarara uğratıldığını belirtti.

Beş yıldır istikrarlı bir şekilde, ülkenin elektrik konusunun da diğer konularda olduğu gibi yönetilemediğini kaydeden Erhürman, “CTP ne yapılması gerekirse onu yapacak. Bu kadar basittir. Yapılması gerekenler çok açık aslında.” diye konuştu.