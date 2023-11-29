İsimleri bilinmiyor

Ercan Havalimanı’ndan başkalarına ait pasaportlarla çıkış yapmak isteyen Sri Lanka uyruklu iki kişi suçüstü yakalandı.

Gerçek kimlikleri henüz tespit edilemeyen zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 27 Kasım 2023 tarihinde saat 07.00 sıralarında Ercan Havalimanı’na KKTC’den çıkış yapmak için giden ve gerçek isimleri henüz tespit edilemeyen vermeyen Sri Lanka uyruklu zanlıların Poorna Shashindra Wergala ve Deepika Rajakaruna’ya ait Srilanka pasaportlarını görevli memura vermek suretiyle suç işlediklerini söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını, emare alınan iki pasaportun uzman tarafından incelendiğini söyledi. Polis, her iki pasaportun orijinal ve üzerindeki fotoğrafların başkalarına ait olduğuna dair tespitte bulunulduğunu açıkladı.

Polis memuru, pasaportların asıl sahiplerinin 2023 yılı Ağustos ayında ülkeden çıkış yaptığını belirlediklerini açıkladı. Polis, pasaportların sahibi olan şahısların, çıkış yaptıktan sonra pasaportları zanlılara verdiklerini, onların da Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığını ve Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandıklarını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların gerçek isminin henüz tespit edilemediğini kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlılar ise her şeyi anlatacaklarını söyledi.

Talebi değerlendiren mahkeme talep edilen süreyi onayladı.