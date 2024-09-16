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İşkence yolu

Rumlar akaryakıt için kuzeye; Türkler ucuz yiyecek ve kırtasiye için güneye akın edince Metehan kilitlendi

İşkence yolu
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Hamit ER

   Araçlı geçişlerin yapıldığı Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısında dün yine uzun araç kuyrukları oluştu. Yüzlerce Kıbrıslı Rum akaryakıt almak için kuzeye akın ederken, çok sayıda Kıbrıslı Türk de ucuz tüketim maddesi ve kırtasiye malzemesi almak için güneye akın etti.
   Metehan yolunun tek şeride düşürülmesi nedeniyle, benzeri görülmemiş bir araç kuyruğu oluştu. Metehan yolunda uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar Diyalog muhabiri aracılığıyla yetkililere tepkilerini iletti.
   “Yeni kapı açmadıkları gibi Metehan yolunu kilitlediler” diyen vatandaşlar; güneye geçişlerin işkenceye dönüştüğünü söyledi.
   Vatandaşlar; karşılıklı geçişlerin yeni kapılarla teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, her iki toplum liderinin de bu soruna öncelik vermesini istedi.

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YORUMLAR
Londralı
Londralı - 24 saat Önce

Seçin seçin Jet Ünal'ı seçin başbakan olsun cumhurbaşkanı olsun....Beter olun,daha da beter olursunuz inşAllah...Herkes ettiğini bulur...

Cok komik
Cok komik - 22 saat Önce

Bu beceririksizler bu kadar yapar oturmak gezmek yeme icme varken halk kimin omuru gelsin paralar harackar tabi ki binalar kalkar

Ersan Uk
Ersan Uk - 1 saat Önce

Ganayaklı Ünalcık bilir yalnız ellerini havaya galdırsın da gülücükler saçsın ortaya,başka da bildiği yapabileceği bir bok yok...Mandirgadan böyle adam çıkmazdı ama bu nerden çekdi böyle..Zehiri zıkkımı olsun sırtımızdan cebine koyduğu paralar...Halk akıl goysun artık..Burada olsaydı yolda yürütmezlerdi bu yardakçıyı...

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 39 dakika Önce

KKTCden kaçılıyor ! Afrika Ülkesi KKTCden Avrupa Ülkesi Güney Kıbrıs’a Hücum ediliyor !
KKTCyi Başımıza yıkan Beceriksiz yöneticilerimiz ise sadece Bakakaliyor !!

Emekçi
Emekçi - 29 dakika Önce

Bu kadar sorun hala daha ortada dururken başkan olsun diye Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “mevsimlik işçi” adı altında çalıştırılan 199 kişi Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla işçi statüsünde devlete alındı. İşte bu Mandirgalı'nın babasının çiftliğinde başka bir skandal...Allah belasını verir inşAllahi,belki kurultaya da yetişemez lanet olsun galıbına...Halkın ahı halkın bedduaları yerde kalmayacak...

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