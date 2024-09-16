İşkence yolu

Hamit ER

Araçlı geçişlerin yapıldığı Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısında dün yine uzun araç kuyrukları oluştu. Yüzlerce Kıbrıslı Rum akaryakıt almak için kuzeye akın ederken, çok sayıda Kıbrıslı Türk de ucuz tüketim maddesi ve kırtasiye malzemesi almak için güneye akın etti.

Metehan yolunun tek şeride düşürülmesi nedeniyle, benzeri görülmemiş bir araç kuyruğu oluştu. Metehan yolunda uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar Diyalog muhabiri aracılığıyla yetkililere tepkilerini iletti.

“Yeni kapı açmadıkları gibi Metehan yolunu kilitlediler” diyen vatandaşlar; güneye geçişlerin işkenceye dönüştüğünü söyledi.

Vatandaşlar; karşılıklı geçişlerin yeni kapılarla teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, her iki toplum liderinin de bu soruna öncelik vermesini istedi.