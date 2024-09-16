Net Holding, Galatasaray’ın forma sponsoruna tepki gösterdi

Yasadışı bahis sitesi Meritking'in haber sitesi olan meritking.news, Galatasaray’ın forma sponsoru oldu.

Galatasaray yönetimi, “yasadışı bahis reklamı” suçlamalarına “Sözleşmemiz haber sitesi ile...” sözleriyle yanıt verirken konuya ilişkin Net Holding'den de basın açıklaması geldi.

"Ülkemizin köklü spor kulüplerinden Galatasaray'ın, yeni formalarda sırt sponsoru olarak yasadışı bahis sitesi "Meritking" ile doğrudan ilişkilendirilen ve "Merit" markasını haksız ve hukuksuz olarak kullandığı için yasal mercilere başvuru sürecinde olduğumuz "meritking.news” haber sitesi ile anlaştıklarını duyurmasını, büyük bir üzüntü ve kaygı ile takip etmiş durumdayız" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin köklü spor kulüplerinden Galatasaray'ın, yeni formalarda sırt sponsoru olarak yasadışı bahis sitesi "Meritking" ile doğrudan ilişkilendirilen ve "Merit" markasını haksız ve hukuksuz olarak kullandığı için yasal mercilere başvuru sürecinde olduğumuz "meritking.news” haber sitesi ile anlaştıklarını duyurmasını, büyük bir üzüntü ve kaygı ile takip etmiş durumdayız.

Net Holding, ülkemize yarım asırdır hizmet veren ve değer yaratan bir kurumdur. “Merit” markası ise; 1988 yılında kurulan Merit Turizm’in, o günden bu yana binlerce çalışanının emeği ve milyonlarca dolarlık yatırımımızla var edilmiş ve Türk turizminin saygın markalarından biri olarak sektördeki yerini almıştır.

“Merit” adının birçok kategoride ve Türkiye de dahil pek çok ülkede tarafımızca tescil ettirilmesine rağmen, dönem dönem markamızın yanına farklı isimler eklenerek, marka tescili başvuruları yapılabilmektedir.

Ancak, yaptığımız itirazlar ve hukuki mücadeleler sonucunda bu başvurular engellenmektedir. Çünkü “marka güven”dir, biz de misafirlerimize yıllardır güven duydukları “Merit” markası ile hizmet vermekteyiz.

Bu doğrultuda, Net Holding’e ait “Merit” markası ile ilgili izinsiz kullanımlara karşı, her türlü hukuki haklarımızı kullandığımızı ve bundan sonra da kullanmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Aslen yasadışı online bahis ve kumar sitesi işleten “meritking” isimli canlı casino ve canlı bahis sitesi sahiplerine karşı da hukuki mücadelemiz yıllardır devam etmektedir.

Köklü geçmişi ve kurumsal yapısıyla spor camiasında saygın konumda bulunan Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin, bu yanlış karara farkında olmayarak imza attıklarını düşünüyoruz.

Değerli Spor Kulübümüz Galatasaray’a, tarafımızdan yapılacak bilgilendirme ve gönderilecek ihtarname sonucunda, bu yanlıştan geri adım atılacağına inancımız tamdır.

Aksi takdirde hukuki olarak tüm haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.”