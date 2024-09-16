Asgari ücret toplantısı da ertelendi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun yılın üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere geçen haftadan planladığı toplantı tarihi, 18 Eylül 2024 Çarşamba gününe ertelendi. Toplantı saat 13.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yapılacak.

13 Eylül tarihinde toplanan komisyon, toplantının 17 Eylül Salı günü yapılmasına karar vermişti. Ancak, bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, toplantı tarihinin Çarşamba günü olacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu komisyondaki açıklamasında, belirlenecek yeni asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olacağını duyurmuştu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 1 Mayıs 2024 itibarıyla geçerli olacak yılın ikinci asgari ücretini brüt 33 bin 926 TL, net ise 29 bin 516 TL olarak açıklamıştı.