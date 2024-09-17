Kritik toplantı

Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önümüzdeki Perşembe günü Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile görüşmek üzere Atina’ya yapacağı ziyareti, bu haftaki gelişmeler açısından referans noktası görüyor.

Fileleftheros; Hristodulidis ile Mitsotakis’in görüşmesinde Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altı kablo hattı ile elektrik bağlantısı kurulması (Great Sea Interconnector/ GSI) ve Kıbrıs sorununun masaya yatırılacağını yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis-Miçotakis görüşmesinde, Rum Yönetimi Başkanı’nın daha önce gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sonrasında son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Hristodulidis Atina’ya gideceğini açıklarken deniz altına kablo döşenmesi konusunda ilerleme olduğundan da söz etmişti. Hristodulidis ve Miçotakis’in 19 Eylül’deki görüşmeleri sonrasında bu konuda ortak bir açıklama yapabileceğine de dikkat çekiliyor.

Atina’da ayrıca Kıbrıs sorunu ve BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşecek temaslar ışığı altında ortaya çıkabilecek olası gelişmeler ele alınacak. Rum ve Yunan hükümetleri Hristodulidis ve Miçotakis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le ayrı ayrı yapacağı görüşmelerde de koordine olacak.

Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan iletişim kanalı olduğunu hatırlatarak “bu kanal sayesinde herhangi bir gelişme ortaya çıkması için uzlaşı sağlanabileceği” kanaatini ortaya koyan Fileleftheros’a göre Hristodulidis-Miçotakis görüşmesinde, “Türkiye’nin masaya, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’taki iki tarafın yer alacağı dörtlü görüşme fikrini atma yönündeki hareketleri” de ele alınması bekleniyor. Gazete böyle bir dörtlü görüşmenin "KKTC’yi dolaylı yoldan yükseltecek" bir hamle olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Genel Sekreter Antonio Guterres arasında ağustosta yapılmasına yönelik nabız yoklamalarının, "Hristodulidis’in açıklaması üzerine başarısız olması nedeniyle bu çabanın ekim ayının ikinci yarısına aktarıldığı" da hatırlatıldı.

Gazete her halükarda Genel Sekreter’in New York’ta, ekim ayı içerisinde ortak bir görüşme konusunda iki tarafın nabzını tutmaya çalışacağını yazdı.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 09:17