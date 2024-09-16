Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), "eğitimde yaratılan kaosu ve çocukların eğitim hakkının gasp edilmesini" protesto için bu sabah Lefkoşa'da Başbakanlık ışıklarında eylem yapacağını açıkladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekillerinin de katılacağı eylem saat 7.30'da başlayacak.

Konuyla ilgili açıklamada, ülkede her alanda kaos yaratan hükümetin şimdi de kurultay hesaplarıyla çocukların eğitim hakkını gasp ettiği savunuldu

Açıklamada "İlköğretimde iki yüz kırk öğretmen açığı yaratılmış ve bu açığı kapatmak için çare olarak gördükleri partizanlıkla 'geçici öğretmen' atama meselesi kurultay kaygılarıyla başarılamamıştır. Ortaöğretimde iki yüz otuzun üzerinde olan öğretmen ihtiyacı göz ardı edilmiştir" denildi

Bilimsel bir çalışma yapılmadan “öğretmen tasarrufu” politikası izlendiği denilen açıklama şöyle devam etti:

"Birçok alanda öğretmen istihdamı yapılmazken birçok alanda da ders yükü altında ezilen, pedagojiden yoksun, çağdışı ortamlarda görev yapmaya yollanan öğretmenin, meslek itibarları ayaklar altına alınmaya çalışılmıştır.

Özel okullar ile kamu okulları arasında uçurum yaratılmış ve parası olanın hizmet alabildiği çarpık bir eğitim sistemi meydana getirilmiştir. Yaşananlar tek kelimeyle; kaostur, rezalettir."

Öğretmen sendikaları da eylem düzenleyecek

Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okulların açılışının bir hafta ertelenmesini protesto etmek amacıyla bugün Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi inşaatı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylemler düzenleyecek.

Sendikalardan yapılan açıklamaya göre KTOEÖS, saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi inşaatı ve 10.30’da Eğitim Bakanlığı önünde; KTÖS ise saat 09.20’de Elçilik önünde olacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 10:03