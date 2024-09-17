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Ders zili çaldı

TED Kuzey Kıbrıs Koleji, düzenlenen törenle yeni eğitim yılına merhaba dedi 

Ders zili çaldı
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TED Kuzey Kıbrıs Koleji Açılış Töreni dün ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören; Okul Müdürü ve Genel Koordinatör Dr. Ahmet Bilir’in günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Ardından 6 B sınıfı öğrencilerinden Semila Derin Gülken TED Kolejini tercih etmesindeki nedenlerini belirten konuşmasını sundu. Birinci sınıf öğrencilerinden Rüstem Kemal, Arya Deniz, Ahmet Özgür ve Duru Arap’ın okudukları şiir dinleyenlerden büyük beğeni topladı.  
TED Marşı’nın  seslendirilmesinin ardından Güzin Zekican tarafından Öğrenci Andı’nın okumasıyla tören sona erdi. 

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 09:40
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