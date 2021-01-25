İşler tam karıştı

Çiğdem AYDIN

Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlardan sonra tüm dikkatleri üzerine çeken Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgede birçok iş yerinin kapanması sonrasında vatandaşların tıraş olmak için Girne’ye gittiğini söyledi.

Diyalog’a yaptığı açıklamada “İstediğimiz bu değildi” diyen Ataser, esnaf kontrollerinin belediyeye bırakılmasını istediklerini belirtti.

Soru üzerine bölgede 4 vaka çıktığını söyleyen Ataser şunları kaydetti:

“Bölgemizde cumartesi günü 4 vaka çıktı. Bölgemiz için bir önlem alınması istedik denetimin artırılması yetkinin yerel yönetimlere verilmesini istedik. Yapamıyorlarsa da kapatmalarını istedik. Şu anda günah keçisi olan belediye başkanları oldu. Alsancak’ta esnaf kapalı değildir, bölgeye giriş çıkışlar da kapalı değildir. Ama restoranlar kapalıdır, bet ofisler kapalı, berber, masaj salonları, kuaförler, kıraathaneler, kahveler kapatıldı ama bu bir çözüm değildir bu defa da bölge halkı Girne’ye gidiyor tıraşını olup geliyor bahsettiğimiz ve istediğimiz şey kapanma değil denetimin bizlere verilmesidir.”

Ataser “Elinizde Coronavirüs vaka sayısı ve isim listesi var mı? sorusunu yanıtlarken şöyle dedi:

“Bölgemizdeki vaka sayılarını günlük olarak biliyoruz. İsim listesi bizde yoktur Bakanlık da bizimle bu konuda bir şey paylaşmıyor.”

Aktuğ: Esnaf bize karşı tepkili

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da Diyalog’a yaptığı açıklamada “Ben bölgenin kapanmasını istemedim” dedi.

Aktuğ şunları kaydetti:

“Sağlık Üst Kurulu siyasetin ürettiği karara göre hareket etti; bu defa da yarı açık yarı kapalı oldu, bölge esnafı da haklı olarak bizlere belediye başkanlarına tepkili. Çünkü sen Lapta’da kuaför ve berber salonlarını kapattın adam çıkar Ayorgi’ye (Karaoğlanoğlu) gider, ekonomiyi bölgeden kaydırdın, söylediğim şey kesinlikle bu değildir. İfade ettiğimiz şey denetimleri artırın kapatmayın. Bu çözüm değildir eğer denetimi yapamıyorsanız da yetkiyi bize verin, yetki vermeyeceksin sen de denetlemeyeceksin bu iş böyle olmaz. Esnaf bize tepkili Belediye Başkanı beni batırdı diyor bu doğru değildir şimdi günah geçişi biz olduk.”

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 12:16