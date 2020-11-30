İşte kabine

Serdar ŞENGÜL

Hükümeti kurmakla görevlendirilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın teknokrat kabineden söz etmesi sonrasında, özelde çalışan ve ülkeye hizmet etmek isteyen çok sayıda vatandaştan “biz de varız” sesleri yükselmeye başladı. Özellikle HP Milletvekili Dr. Hasan Topal’ın “bakanlık isterim” açıklamasından cesaret alan parlamento dışındaki vatandaşlar, ülkeye yararlı hizmetlerinin olabileceğini söyledi.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık Başbakanlık istediğini, olmaması halinde Dışişleri Bakanlığı yapabileceğini söyledi. Mağdurlar Meyhanesini işleten ve siyasetle iç içe olan Nidayi Saliş ‘gençlere kırsal kesim arsası’ dağıtmak için İçişlerini istedi. Hayvan üreticisi Hüseyin Olgunay da İmar Planı’nı hayata geçirmek için aynı bakanlığa talip oldu.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Turistik tesis işletmecisi Zekai Altan, Red Lobster Restoran İşletmecisi Erol Canseç ve Kalavaç’ın eski muhtarı Ömer Meraklı, Turizm ve Çevre Bakanlığı istiyor. Üçü de görev verilmesi halinde çok başarılı olacağına inanıyor. Avukat Mustafa Ulaş ise Eğitim Bakanlığı görevinin verilmesi halinde hizmetten kaçmayacağını söylüyor.

Hasan Yılmaz Işık (Tüketiciler Derneği Başkanı)

“Şunu belirtmeliyim ki bana Bakanlık teklifi gelmiş olsaydı Başbakanlığı talep ederdim. Parlamenter sistemin tamamen bitirilmesi ve Başkanlık sistemine geçiş için özverili bir çalışma yapardım. Çünkü halkın artık icraatlar konusunda beklemeye sabrı kesinlikle yoktur.

Tüketiciler Derneği Başkanı olmam hasebi ile ülkemde önemli ölçüde etkin projeleri hayata geçirdim. Meclisten oy çokluğu ile kabul gören projelerdi bunlar. Kısaca ülkeye hizmet etmek için illa bir makama gerek yok bunu belirtmeliyim.

Ülkemizde her yıl Bakanlar değişiyor; birileri gidiyor, diğerleri geliyor kurumsal hafızanın olmayışı zaten bundan kaynaklanmaktadır. Bu noktada artık küçük ülkemizde Başkanlık sistemine geçiş ehemmiyet arz etmektedir, halkın çıkarları bu zamana kadar ne yazık ki göz ardı edildi.

Geç kalınmadan etkin ve işlevsel bir yapı ile halka hak ettiği hizmetler götürülmelidir.

İlk icraatım Başkanlık sistemi olurdu. Ayrıca yaptığım çalışmalarda da Tüketiciler Derneği olarak halka fayda sağlayacak pek çok projemiz varken hükümetin olmayışı bizi de hizmet noktasında kilitlemektedir.”



Nidayi Saliş (Mağdurlar Meyhanesi İşletmecisi)

“Kabineye dıştan atama olursa şahsen ben İçişleri Bakanlığına talip olmak isterdim. Nedeni ise gençlerimize kırsal kesim arsalarını vermek ve onların ülkelerinde kalmalarını sağlamak. Ayrıca imar planını da düzenlemek ve etkin hale getirmek için bu göreve talip olurdum. Bir diğer konu ise yerel yönetimler olurdu. Çünkü yerel yönetimlerimizde ciddi eksiklikler vardır. Yeterli hizmet veremiyorlar. Onları etkin ve işlevsel hale gelmesini sağlamak için çalışırdım. Ayrıca ülkemizde pek çok sonuçlanmayan hak edilmiş vatandaşlıklar vardır ve bu insanlar yıllardır mağduriyet yaşıyor. Onlara da hak ettikleri vatandaşlığı bizzat teslim etmek isterdim.

Göreve gelmem halinde de ilk icraatım gençlere kırsal kesim arsalarını teslim etmek olurdu.

Hüseyin Olgunay (Hayvan üreticisi)

“Halkın temsilcilerinin artık bu ülkeyi yönetmesi lazım. Bakanlık teklifine açık olduğumu belirtmek istiyorum.

İlk isteyeceğim makam İçişleri Bakanlığı olacak. Çünkü ülkenin kalbi bu bakanlıktadır. Bütün düzen de buradan yönetilir.

Göreve gelmem halinde de ilk olarak yeni bir imar planını hayata geçirmek olacak. Aylarca, yıllarca yapamadıklarını birkaç hafta içinde ben yaparım. Her görev için cesaret ve kararlılık gerekir. Benim özelliğim de cesur olmaktır.”

Zekai Altan (Turizmci)

Turizm sektöründe tecrübelerim olduğu için Turizm ve Çevre Bakanlığına talip olmak isterdim. Çünkü ülkemizde turizm konusunda pek çok fırsatlar mevcuttur ancak radikal kararların alınamaması dolayısı ile istenilen hedef sağlanamamıştır. Özellikle icraatlarımın ilki Pandemi konusunda etkili bir propaganda yapmak olurdu. Ülkemizin Covid-19 ile ilgili mücadelesini propaganda halinde dış dünyaya etkili bir halde tanıtarak, güzel dönüşler sağlayarak başarılı olabiliriz. Açıkçası sözde değil özde icraatlar şarttır. Yeterli teşvikleri sunarak radikal kararlar alarak konsensüs sağlayarak başarıya ulaşılabiliriz. Turizm konusunda benim ilk hedefim bunlar olurdu.”

Uğur Dereliköylü (Akçay Muhtarı)

“Turizm bölümü mezunuyum ve 20 yıl kadar bu alanda tecrübem var. O yüzden Turizm ve Çevre Bakanlığını isterdim. Özellikle ülkemizde çevre alanında çok eksiklikler var ve bunları düzene koymak şarttır.

Bunların dışında da ülkemizde iç turizm çeşitlemesinde eksiklikler vardır. Bu yönde bir çalışma başlatmak isterdim. Pek çok köyümüzün yerli üretimleri mevcut, bunları iç turizmde kendi alanlarında bir Pazar oluşturmak istiyorum.

Turizm Bakanı olmam halinde bakanlığın giderlerini azaltırım. Çünkü çok gereksiz giderler vardır. Bunların yanında bakanlığın Resmi Hizmet Araçlarının da gereksiz yere kullanımını önlerdim.”

Erol Canseç (Red Lobster işletmecisi)

“Ülkemiz tanınmadığı için turizm alanında zayıflıklar ve avantajlar vardır. Ben 30 yıl İngiltere’de turizmle uğraştım. Şayet bana teklif edilirse Turizm ve Çalışma Bakanlıklarını isterdim. Nedeni ise ülkemizin turizm anlamında oldukça elverişli olmasıdır.

Hedeflerim arasında Güney Kıbrıs’ta yaşayan karavan sahiplerini Kuzey Kıbrıs’a çekmek vardır. Çünkü Karavan Turizmi ülkemizde geliştirilirse tüm dünyaya örnek olabilecek düzeye gelebilir ve bunun reklamını da ancak güneyde yaşayan insanlar üstünden yapabiliriz.

Ayrıca Çalışma Bakanlığını da talep ederim. Çünkü serbest piyasada çok dükkân açılıyor. İzinler kolay veriliyor ve bunlar çok çabuk kapanıyor. Kolay izin verildiği için şu an her yer benzin istasyonu ve market oldu. Bu konuda da ciddi çalışmalar yapmak önceliklerim arasındadır.

Bakan olursam turizmde en başarılı dönemi yaşarız.”

Mustafa Ulaş (Avukat)

“Böylesi bir dönemde bakanlık teklif edilirse gerçekten çok ama çok düşünürüm. Çünkü zor bir dönemdeyiz. Ancak ülkeme hizmet ve icraat yapabilmek için Eğitim ve Kültür Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığını kabul edebilirim.

Hukuksuzluğun tavan yapmış olduğu bir dönemdeyiz. Hal böyle olunca bir yerden illa ki başlamak gerek.

Ülkemizde eğitim alanında ciddi kaygı ve boşluklar vardır. Eğitim olmadan hukuk olmaz anlayışından yola çıkarak önceliğim Eğitim ve Kültür Bakanlığıdır.

Hukukun zayıf olduğu bir ülkede eğitim problemlerini artık konuşmuyor olmamız gerekirdi ancak hem hukuksal hem de eğitimsel sıkıntılarımız vardır. Önceliğim profesyonel eğitim sistemi ile bilinçli bireyler yetiştirmek olurdu, hukukun zayıf olduğu ülkemizde eğitim şart.”

Ömer Meraklı (Eski Muhtar-Turizmci)

“Esas tahsilim turizm olduğu için Turizm ve Çevre Bakanlığa talip olabilirim. Ancak turizmden önce çevre konularında etkin çalışmalar hedeflerimdendir.

Çünkü ülkemizin vitrini çevredir. Çevre olmadan turizm olmaz. Bu zamana kadar yapılan yanlışlıklar bizi turizmde iyi bir noktaya getiremedi.

Çevre hizmetleri konusunda iyi projeler turizmle birleştirilerek başarı sağlanabilir. Aslına bakarsanız her şeyin başı sağlık dahil çevreden geçer. Pis olan bir çevreden sağlıklı işler beklenemez.

Pandemi konusunda ülkemiz iyi bir noktada ve bu fırsat esasen kaçırıldı. Reklamı iyi yapılamadı ve önlem konusunda da kapanmalardan çok şey kaybettik.

İlk icraatım çevre temizliği ve pandemi süresince ülkemizin reklamını iyi yapıp turizmi canlandırmak olur.”

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 11:24