İtiraf etti

Girne Turizm Limanı’nda uyuşturucuyla yakalanan TIR şoförü Yekta Yılmaz Tutal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edilirken, mahkemede konuşan zanlı TIR şoförü olduğunu, hayatının yollarda geçtiğini, kimseye zararı olmadığını, uyuşturucuyu kendi kullanımı için aldığını söyledi.

Polis, 19 Ağustos 2024 tarihinde Girne Turizm Limanı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Müdürlüğünde görevli ekibin detektör köpek Pamir eşliğinde gerçekleştirdiği rutin kontroller esnasında yakalandığını söyledi.

Polis, arama köpeğinin KKTC'ye giriş yaptığı esnada Yekta Yılmaz Tutal'a tepki vermesi üzerine, kullanımında bulunan 33 FF 630 plakalı TIR’da arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada aracın göğüs kısmında şeffaf naylona sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru, tutuklanan zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu kabul ettiğini, 20 Ağustos 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti.

Polis memuru, bu süre içerisinde uyuşturucunun analize, sarılı olduğu paketin parmak izi incelemesine gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı TIR şoförü olduğunu, hayatının yollarda geçtiğini, kimseye zararı olmadığını, uyuşturucuyu kendi kullanımı için aldığını söyledi.

Mahkeme, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.