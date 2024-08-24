Bülent Yılmaz serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da düzenlenen Dinamit Operasyonunda 100 gram uyuşturucu madde, 6 adet hap ve 6 adet uyuşturuculu kağıtla yakalanan Ömer Karakaya ve Erdoğan Karakaya dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mesele kapsamında önceden tutuklanan Bülent Yılmaz, suçsuz olduğu anlaşıldığından serbest bırakıldı.

Tatlısu’da başlayan, havaya 4 el ateşin de açıldığı operasyon sonucunda ele geçirilen maddelerin analize gönderildiği, sonuçların beklendiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00 sıralarında, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını söyledi. Özdesoy, zanlıların ilk etapta kiralık araçla, Tatlısu yakınlarında tespit edildiğini, Ömer Karakaya ve Erdoğan Karakaya’nın polisleri fark etmeleri üzerine hızla bölgeden uzaklaştıklarını açıkladı. Polis memuru, zanlılar Ömer ve Erdoğan Karakaya’nın, Tirmen köyünde yeniden tespit edildiğini, ancak zanlıların yine dur ihtarına uymayarak, havaya 4 el ateş açmalarına rağmen, araçtan bir poşet atarak kaçtıklarını belirtti. Polis, zanlıların kullanımındaki kiralık aracın Vadili’de terk edilmiş halde bulunduğunu, araçta yapılan arama sonucunda, 35 gram kokain türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edilen 162 bin 40 TL, 3 bin sterlin ve 200 Euro nakit para bulunduğunu açıkladı.

Bağlantıları araştırılıyor

Polis memuru, zanlıların Tirmen bölgesinde attıkları poşette yapılan kontrolde, 50 gram hintkeneviri, 4 gram metamfetamin, 2 gram kokain ve 6 adet uyuşturuculu hap bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlıların akşam saatlerinde Vadili’de tespit edildiğini, evlerinde ve üzerlerinde yapılan arama sonucunda 6 adet uyuşturuculu kağıt, 5 gram kokain ve bir gram metamfetamin bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize, naylon poşetleri ve maddelerin sarılı olduğu paketlerin parmak izi incelemesine gönderildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini, ayrıca kaçarken kullandıkları güzergahlara ait kamera kayıtlarını temin edeceklerini ifade etti.

Zanlıların önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılarak bir gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, beklenmekte olan analiz sonuçları ve aranan bir şahsın daha olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.