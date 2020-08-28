Son durak  cezaevi oldu

Lefkoşa’da, Kulcem Garaj isimli şirketin güneyindeki boş alan içerisinde bulunan çeşitli şahıslara ait araçlar içerisinden toplam 2 bin 600 TL değerindeki 4 adet akü sökülerek çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Halit Atila ve Fırat Güner tutuklandı.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, haklarındaki iddialar aktarıldı.

Polis, zanlıların 25 Ağustos’ta Lefkoşa'da Organize Sanayi Bölgesi Kulcem Garaj isimli işletmenin güneyinde bulunan boş arazi içeresinde tamirat maksatlı kilitsiz halde park edilmiş; Toyota Corolla, Mitsubishi Canter, İsuzu Elf van ve Ford transit marka araçların toplamda 2 bin 600 TL değerindeki

4 adet aküyü çaldıklarını belirtti. Polis, zanlıların önceki gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.



Polis, zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirtti.Polis memuru, 4 adet akünün Halit Atila’nın tasarrufunda bulunduğunu açıkladı.Polis, Halit Atila’nın çalışma izinli olduğunu, Fırat Güner’in ise 11 Ağustos’ta KKTC'ye 30 günlük vize ile giriş yaptığını söyleyerek, teminata bağlanmalarını talep etti.Mahkeme, zanlıların yasal statülerini de dikkate alarak, bir ayı aşmamak üzere cezaevinde beklemelerine emir verdi.