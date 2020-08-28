İkisi cezaevinde

Suna ERDEN

Değirmenlik’te 12 Ağustos’ta trafik kazası yaptıktan sonra ortadan kaybolan, 6 gün sonra yakalanınca üzerinde uyuşturucu bulunan Usman Sani Usman, ona maddeyi veren Praise Nwachukwu ve suçla bağlantılı tutuklanan Khalid Sanusi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Usman’nın tasarrufunda 22, Nwachukwu’da ise 221 gram uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Mahkeme, Usman Sani Usman ve Praise Nwachukwu’yu cezaevine gönderirken, Khalid Sanusi ise teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Usman Sani Usman’ın 12 Ağustos tarihinde Değirmenlik bölgesinde trafik kazası yaptıktan sonra ortadan kaybolduğunu söyledi. Polis, Usman Sani Usman’ın meydana gelen trafik kazazıyla ilgili arandığını, önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Zanlının hücrelere yerleştirilmeden önce üstünün arandığını kaydeden polis, cebinde ameliyat eldiveninin içerisinde 22 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu bulduklarını açıkladı.



Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi 17 Ağustos tarihinde Khalid Sanusi’den aldığının belirlendiğini söyledi.

Sanusi 30 bin ödedi

Polis memuru, Khalid Sanusi’nin de tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan iki zanlının ifadesinden yola çıkarak, Praise Nwachukwu’nun da tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Praise Nwachukwu’nun evinde yapılan aramada bir gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde, içinde kalıntı olan ucu yanık sarma sigara, duş kabininin altında gizli halde 220 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının, uyuşturucu maddeyi zanlı Khalid Sanusi’nin ikametgâhında paketlediğini ve içmesi için ona bir miktar verdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar Usman Sani Usman ve zanlı Praise Nwachukwu’nun 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmalarına emir verdi. Zanlı Khalid Sanusi ise 30 bin TL nakit teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.