“Park alanında yerde bulduk”

Üstlerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu iki zanlı “park alanında yerde bulduk” diyor

“Park alanında yerde bulduk”
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Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde şüpheli vaziyette görülen yabancı uyruklu iki üniversiteli şahsın üzerinde arama yapan polis, uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan zanlılar uyuşturucu maddeyi Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) park yerinde bulup, aldıklarını öne sürdü.
Haklarında soruşturma başlatılan iki zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. 
Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlı Afan Mathıas Bulus (23) ve zanlı Gideon Adekanbi’nin (23) 18 Ekim 2020 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından şüpheli görüldüğünü söyledi. Polis, şüphe üzerine yapılan aramada Afan Mathıas Bulus’un tasarrufunda 
2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti. 
Polis, zanlı Afan Mathıas Bulus ile yanında bulunan Gideon Adekanbi’nin gözaltına alındığını belirtti. 
Polis memuru, sorgulanan zanlıların uyuşturucu maddeyi Lefkoşa Türk Belediyesi’nin park alanında yerde bulup, aldıklarını öne sürdüklerini açıkladı. Polis, zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, ifadelerinin araştırılacağını, ayrıca güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini söyleyerek, 3 gün tutukluluk talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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