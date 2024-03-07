İtfaiye zorlandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllardır hizmet veren Işıl Reklam adlı iş yerinde dün akşam yangın çıktı. Henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın rüzgarın etkisi ve iş yeri içerisindeki malzemelerden dolayı bir anda büyüdü ve tüm binayı sardı. İtfaiye ve sivil savunmanın yanı sıra belediyelerin su tankerleriyle müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Işık Reklam’ın çevresinde işyerleri ve dükkanları olanlar büyük panik ve korku yaşadı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni belirsiz

Polisten verilen bilgiye göre; Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Işıl Reklam (Mobilya) isimli iş yerinde, dün saat 17.20’de yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Bölgede büyük paniğe neden olan yangını söndürmek için itfaiye, Sivil Savunma ekipleri, Dikmen Belediyesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi su tankerleri ve ekipleri seferber oldu. Önlem amaçlı bölgede elektrik kesintisine gidilirken, yangının etrafta bulunan işyerlerine sıçramaması için de tedbirler alındı. Ekiplerin mücadelesi sonucu yangın saat 20.00 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Ancak soğutma çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü.

Zarar tespiti yapılacak

Işıl Reklam isimli iş yerinin içerisindeki eşya ve malzemelerin tamamen yandığı, binada büyük hasar meydana geldiği belirtilirken, polisin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Yangının neden olduğu zararın maddi boyutu yapılacak incelemenin ardından netleşecek. Ayrıca yangının çıkış nedeni de yapılacak soruşturmanın ardından tespit edilecek.