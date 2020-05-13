İthalatı durdurun!

Zeytin üreticileri, siyah zeytin ithalatının durdurulmasını talep ederek, binlerce üretici ve çalışanın istihdamının sağlandığı zeytincilikte ivedi olarak önlem alınmaması halinde 5 ay sonra başlayacak olan sezonu açmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Esnaf, Zanaatkârlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZ-KOOP), Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) ve Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi (ZEY-KOOP) bugün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

ZEYSAN Başkanı Ziya Sezey, EZ-KOOP Başkanı Hürrem Tulga ve Zeytin-Koop Başkanı Mustafa Haset tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Hükümet ve devletin tüm unsurlarından talebimiz; turizm ve eğitim gibi başta gelen sektörlerimizin gerilemesinden dolayı stoklarımızda bulunan siyah zeytinin ithalatının durdurulmasıdır. Fiyat ve kalite noktasında denetimleri de gündeme alarak ithalatı yasaklamak elzem olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ülkede yaşanan sorunun temelinin, ekonomi politikalarının ülke kaynaklarına dayalı olmaması ve kaynakları seferber eden bir anlayışın yerleşememesi olduğu belirtildi