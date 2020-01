‘İyi değiliz’

Ömer KADİROĞLU

Girne’deki açık pazarı gezen Diyalog muhabiri, satışlar hakkında bilgi aldı. Esnaf, fiyatların yüksek olmasından dolayı alış-verişlerin çok azaldığını söylerken, vatandaşlar geçim sıkıntısının tavan yaptığını vurguladı.

Kısaca satanın da alanın da mutlu olmadığı bir durum var ortada. Vatandaşlar gelir düzeyinin düştüğünü, fiyatların yükseldiğini, dolayısıyla alış-veriş yapamadıklarını söylerken; esnaf gelir yetersizliğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Kadir Ertürk (Pazar Esnafı)

“Yıllardır bu işi yapıyorum. Vatandaşlar pazar fiyatlarının yüksek olduğunu söylüyor. Vatandaşların alım gücü düştü ve üreticinin girdi maliyetleri yükseldi. Bu nedenle pazar fiyatları cep yakıyor. Geçmiş yıllara göre pazardaki fiyatlar iki katına çıktı. Dövizin artışı ithal edilen ürünlere yansıyor. Pazar yerinde eski satış ne yazık ki yok. İnsanlar daha önceleri haftalık ihtiyaçlarını alırken şimdilerde günlük tüketebileceği kadar ürün alıyor. Önceleri kilo kilo sattığımız ürünleri şimdilerde adet olarak veriyoruz. Eskiden pazar yerinde çok ciddi bir kalabalık oluyordu. Şimdi ise oldukça azaldı.”

Mehmet Aktaş

“2006 yılından beri pazar esnafıyım. Eskiden dolu dolu olan pazar yerleri şimdilerde çok sakin geçiyor. Her marketin önünde bir manav olduğu için büyük bir kesim oralardan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Eskiden pazar yerlerinin büyük bir kitlesi vardı ancak şimdi o kitle dağılmış durumdadır. Pazar yerlerinin eski tadı kalmadı. Alım gücünü kaybeden vatandaşlar, eskiden çantalarını doldururken şimdilerde kilo kilo ürün alıyor.”

İsmail Altan (Pazar Esnafı)

“Yaklaşık 6 yıldır pazar yerinde esnafım. Eskiden pazarlara çok fazla insan geliyordu. Şimdilerde her şey pahalı ve insanların da alım gücü düştüğü için pazar yerlerine kimse gelmiyor. Eskiden 20 kasa patates satılırken, şimdilerde 5 kasa ancak anca alıcı buluyor. Fiyatların düşürülmesi ve üretimi arttırmaya yönelik bir çalışma yapılması halinde pazar yerlerinin yine canlılık kazanacağına inanıyorum.”

Hasan Kocabaş (Pazar Esnafı)

“Pazar yerinde 5 yıldır esnafım. Eskiden buralar dolup taşıyordu ancak şimdilerde vatandaşlar pazar yerini tercih etmiyor. Marketler pazar yerlerini öldürmüş durumdadır. Önceleri getirdiğimiz tüm ürünleri satıyorduk ancak şimdilerde yarısını geri götürüyoruz. Bu konuda yetkililerin bir çalışma yapması gerekiyor.”

Dürü Önsöz (Vatandaş)

“Pazar yeri fiyatları çok pahalı ve marketlerden bir farkı kalmadı. Önceleri buradan haftalık alışveriş yapıyorduk şimdilerde her şeyden üçer beşer alıyoruz. Hükümetin bu konuda çalışma yaparak fiyatları düşürmesi ve vatandaşların meyve ve sebzeleri daha çok tüketebilmesi imkânını sağlaması gerekiyor. Fiyatlar cep yakmaya devam ediyor.”

Hasan Faiz (Vatandaş)

“Pazar yeri fiyatları çok pahalı ve her geçen gün fiyatlar artmaya devam ediyor. Önceden çanta çanta aldığımız ürünleri şimdilerde günlük ihtiyaca göre almak durumundayız. Devletin üretimin artması için teşvik vermesi ve bu yönde çalışma yapması gerekiyor. Yerli üretim artarsa fiyatlar düşer.”

Yaşar Örcemoğlu (Vatandaş)

“Pazar yeri fiyatları market fiyatları ile aynı oldu. Önceleri ucuz olduğu için birçok insan tarafından tercih edilen ve haftalık alışverişler için ideal olan pazar yerine şimdilerde pek fazla uğrayan yok. Pahalılık aldı başını gidiyor, alım gücü düşen vatandaşlar mağdur oluyor. Yetkililerin bu konuda önlemler alması ve halkın refahı için çalışmalar yapması gerekiyor.”

Refik Aydoğan (Vatandaş)

“Pazar yeri fiyatları haddinden fazla pahalı… Marketlerden bir farkı kalmadı. Daha önce haftalık alışveriş yapıyordum ancak artık pazar yerine gelmeye korkuyorum. Eskiden 10 kilo aldığım patatesi şimdi bir kilo almak zorunda kalıyorum. Günü birlik tüketeceğim ürünleri tercih ediyorum. Hükümet, bu gibi yerleri denetleyerek halkın ucuz ürüne ulaşmasını sağlamalıdır.”