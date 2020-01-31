İngiltere bugün  AB’ye veda ediyor

İngiltere yaklaşık 4 yıl önce aldığı Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını, çalkantılı bir sürecin ardından yarın resmen hayata geçiriyor. İngiltere bu akşam birlikten ayrılmış olacak.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını tüm Birlik üyeleri adına onayladı. AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önceki akşam anlaşmayı onayladığı anımsatılarak, süreçteki son adımın atıldığı belirtildi.

Ayrılık anlaşmasının, İngiltere'nin bugün AB'den ayrılmasının ardından yürürlüğe gireceği kaydedilen açıklamada, "31 Ocak gece yarısından sonra İngiltere artık AB üyesi olmayacak ve üçüncü ülke sayılacaktı." ifadesine yer verildi.