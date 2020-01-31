Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde Serdarlı ile Çukurova arasında bir ağılda, üvey oğluna tabanca çektiği iddia edilen ve evinde yapılan arama sonucunda 4 tüfek, bir silah ve 7 mermi bulunan Hüseyin Taçoy hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Geçitkale Polis Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Caner Atamer, zanlının, Serdarlı ile Çukurova köyleri arasında bir ağılda üvey oğlu ile tartıştığını, bu esnada tasarrufunda bulundurduğu tabancayı gösterip “Seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu anımsattı.

Atamer, zanlının gözaltına alındığını, evinde yapılan aramada bir adet 9 mm çapında tabanca, 7 adet canlı mermi, bir adet hava tüfeği ve 3 adet av tüfeği bulunduğunu hatırlattı.

Atamer, zanlının, hava tüfeğini Türkiye’den izinsiz getirdiğini, tabanca ve mermileri ise bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Atamer, zanlının teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 7 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kişinin 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.