Hayatı karardı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kumyalı köyünde 13 yaşındaki kız çocuğuyla 6 ay süreyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle yargılanan Turgut Ağcabay hakkındaki dava dün karara bağlandı. Sanık, tecavüz suçundan 8 yıl hapse mahkûm edildi. Kararda çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda artış olduğu; 2018-2020 yıllarında arasında benzer 90 davanın görüşüldüğü açıklandı.

Davanın kararını açıklayan Başkan Musa Avcıoğlu, sanığın, 2020 yılı Nisan ve Eylül ayları arasında,

16 yaşından küçük olan kız çocuğu ile birçok kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Olayın 16 Eylül 2020 tarihinde polise rapor edildiğini anımsatan Avcıoğlu, soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanığın Merkezi Cezaevi’ne gönderildiğini ifade etti.

Avcıoğlu, sanığın 6 ay gibi uzun bir süre boyunca, 3-4 günde bir sık aralıklarla cinsel saldırı suçunu işlediğini ifade ederek, bunun hoş görülemeyecek bir husus olduğunu vurguladı.

3 yılda 90 cinsel suç davası

Sanığın olay tarihinde 29 yaşında olduğuna ve müşteki ile yaş farkı bulunduğuna da dikkat çeken Avcıoğlu, son yıllarda küçük çocuklara karşı bu tür suçlarda artış yaşandığını, toplumda büyük huzursuzluğa neden olduğunu dile getirdi.

Başkan Avcıoğlu, suçun işlendiği yılda benzeri suçlardaki artış eğilimine de istatistikler ile değindi.

Avcıoğlu,2018 yılında 19, 2019’da 33, 2020’de ise 38 dava görüldüğünü açıkladı.

Savunmanın ‘rızası vardı’ gerekçesi kabul edilmedi

Avcıoğlu, sanık avukatı Batur Sağlamer’in zorlama olmadığını, kız çocuğu için ‘kanatlı melek’ değildir şeklinde bir benzetme yaptığını belirterek, 16 yaşından küçük kız çocuklarına karşı işlenen suçlarda zorlama şartı aranmadığını söyledi.

Başkan Avcıoğlu, 16 yaşından küçük bir kimsenin cinsel ilişkiye girme ehli olmadığı gerekçesi ile suçun tecavüz olarak nitelendirildiğini dolayısı ile savunmanın bu hafifletici neden talebini reddettiklerini açıkladı.

Avcıoğlu, sanık lehine ve aleyhine tüm hususları değerlendirdikten sonra uzun süreli hapislik cezası vermeyi uygun gördüklerini ifade etti.

Yargıç, Avcıoğlu, sanığı “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “alıkoyma” ve “cinsel istismar” suçlarından 8 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.