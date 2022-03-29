Yargı ve deport

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu esnasında narkotik şubede görevli polis memuruna aracıyla çarparak yaralayan Cezayir uyruklu Akram Brakmahia hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının uyuşturucu suçlarından askıda davası olduğu belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkeme üniversite öğrencisi olan zanlıyı 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 24 Mart 2022 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Alsancak’ta, Piyale Paşa sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, seyir halinde bulunan GL 484 plakalı BMW marka araç sürücüsü Akram Brakmahia’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu şüphesiyle Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından kontrol amaçlı durdurulmak istendiğini ifade etti.

Polis, zanlının bu esnada aracının önünde duran görevli memura kasıtlı bir şekilde çarparak kaçtığını açıkladı.

Olayda yaralanan görevli memurun, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığını ifade eden polis, zanlının aynı gün Dikmen'de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yaralanan memurun tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini ifade etti. Zanlının uyuşturucu suçundan askıda davası olduğunu açıklayan polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı askıda davası olmasını da dikkate alarak 2 ayı aşmayan bir süreyle cezaevine gönderdi.