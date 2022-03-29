Mekanı ateşe verdi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta faaliyet gösteren Paddi Longs Bar’ı kundakladığı iddia edilen İrlanda uyruklu Micheal Partrick Murphy tutuklandı.

İddialara göre; mekâna aşırı alkollü bir şekilde eğlenmeye giden zanlı bir süre sonra taşkınlık yapmaya başladı.

Zanlı mekânın işletme müdürü J.M.U’yu (K-32) önce sözle ardından elle taciz etti. Bunun üzerine Micheal Partrick Murphy mekândan çıkarıldı.

Zanlı Murphy dışarı çıkarıldığı esnada tehditler yağdırdı; ‘burayı yakacağım’ diyerek bağırdı.

Olaydan bir-iki saat sonra Paddi Longs kapalı olduğu esnada ateşe verildi.

Mekânda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, işletme tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit eden polis, mekân işletmecilerinin ifadesine başvurdu. Aldığı ifadeler sonucu Micheal Partrick Murphy’un dışarı çıkarıldığı için tehditler savurduğunu belirleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

‘Yakacağım’ dedi, yaktı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, kundaklama olayının saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının saat 21.45 sıralarında, Alsancak’ta bulunan işletmeciliğini Karl Long’un yaptığı Paddi Longs Bar’a, aşırı derecede alkol olarak gittiğini söyledi.

Polis, zanlının işletme müdürü J.M.U’yu, önce sözle ardından elle taciz ettiğini aktardı.

Polis memuru, zanlının mekândan dışarıya çıkarılırken, müdürü, ölümle ve işletmeyi yakmakla tehdit ettiğini ifade etti.

Mekânın sabaha karşı 00.10 sıralarında kapalı olduğu sırada, kasten ateşe verilerek kundaklandığını söyleyen polis, yürütülen soruşturma sonucu işletmede tehdit savuran Murphy’nin Alsancak’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının adına kayıtlı bulunan HM 409 plakalı salon araç olay yerine yakın mesafede terk edilmiş olarak bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.