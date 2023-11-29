Maliye onayına son verilmeli

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Sayıştay’ın bağımsız bir kurum olarak çalışabilmesi için bütçesinin de bağımsız olması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2024 Bütçesini görüşmeye devam ediyor. Komite dün; Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) bütçeleri vardı.

Komite, dünkü toplantısına saat 11.20'de ilk olarak 99 milyon 114 bin 700 TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesi ile başladı.

Komite daha sonra 22 milyon 727 bin 500 TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi, 588 milyon 99 bin 400 TL’lik Dışişleri Bakanlığı ve ardından TAK bütçesini ele aldı.

Komitede 8 Kasım’da başlayan bütçe görüşmeleri, 30 Kasım’da Maliye bütçesinin ele alınmasıyla tamamlanacak.

Sayıştay Başkanlığı bütçesi 240 bin TL artışla onaylandı

Sayıştay Başkanlığı bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oybirliğiyle onaylandı.

99 milyon 114 bin 700 TL olarak öngörülen bütçede, Sayıştay’ın çağı yakalaması görüşüyle eğitim giderlerinde artışa gidildi. Sayıştay’ın 15 bin TL olarak belirlenen yurtiçi staj ve öğrenim ile 45 bin TL olarak belirlenen yurtdışı staj ve öğrenim kalemleri 150 bin TL’ye çıkartılarak, Sayıştay bütçesinde 240 bin TL'lik artış yapıldı.

Sayıştay’ın 99 milyon 354 bin 700 TL’lik bütçesi komitede oybirliğiyle onaylanarak, genel kurula sevk edildi.

Korahan, Satıştay’ın mali bağımsızlığına dikkat çekti

Sayıştay’ın çalışmaları ve talepleri hakkında bilgi veren Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Sayıştay’ın bağımsız bir kurum olarak çalışabilmesi için bütçesinin de bağımsız olması gerektiğini kaydetti.

Korahan, personel alımı ve diğer giderler için önce Başbakanlıktan sonra Maliye’den onay almaları gerektiğini, bunun da kendilerini bağımlı hale getirdiğini belirtti. Korahan, buna ek olarak sene içerisinde yapılan harcamalarda Maliye ile görüşmek durumunda olduklarını ve bunun kurum için sıkıntılar yarattığını ifade etti. Bunu senelerdir ifade ettiklerini söyleyen Korahan, bir yasa çalışması yapılması gerektiğini dile getirdi.

Osman Korahan, Sayıştay’da 89 kişilik denetmen kadrosunun 39’unun dolu olduğunu kaydederek, personel, araç ve akaryakıt alanındaki sıkıntılardan bahsetti. Elektronik Belge Yönetim Sistemi’yle birlikte çevrim içi yapılacak denetimlerle araç sıkıntılarının rahatlayabileceğini ancak şu anda bunun mümkün olmadığını söyleyen Korahan, bunun yanında evrak taleplerinin kendilerine ulaşmasının uzun zaman aldığından yakındı.

250 civarı denetim noktaları olduğunu ve siyasal partilerin eklenmesiyle kendilerine büyük yük bindiğini hatırlatan Korahan, düzenli denetimlerin yanından ihbarlarla da ilgilendiklerine işaret etti.

Korahan, gündemde olan Toprak Ürünleri Kurumu’nun bütçesiyle ilgili de çalışmalara başladıklarını açıkladı.

