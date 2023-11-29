Zanlı sayısı 5 oldu

Hüseyin ÇİÇEK

İngiltere’den getirtilen Range Rover marka aracı sahte belge ile ülkeye ithal ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Açıkgül, Samet Erdinç, Nebil Tepe ve Ramadan Karabulut’un ardından Çağan Çiftçi’de önceki gün polise gelerek teslim oldu. Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde görevli bir personel tarafından, aldıkları bilgide Ahmet Açıkgül’ün sahibi olduğu galeriye, İngiltere’den getirttiği Range Rover marka aracın, limanda komisyoncu olarak görev yapan Ramadan Karabulut tarafından, sahte ithal belgesi ibraz edilerek ülkeye sokulduğunu öğrendiklerini ve zanlıları gözaltına aldıklarını belirtti.

Ahmet Açıkgül’ün polise verdiği ifade doğrultusunda, meseleyle bağlantılı olarak Samet Erdinç ve Nebil Tepe’nin de gözaltına alındığını anımsatan polis, mesele ile ilgili bağlantılı olan Çağan Çiftçi’nin de önceki gün polise gelerek teslim olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınan bazı kamera görüntülerinin, görüntü uzmanı tarafından incelendiğini bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.