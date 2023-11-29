Önemli protokol

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, imzalanan protokol ile KKTC üniversitelerinde görev alan akademisyenlere, TÜBİTAK’ın tüm projelerine katılma imkânı sağlandığını söyledi.

Çavuşoğlu gerçekleştirilen görüşmelerde yeni kazanımlar elde ettiklerini de belirterek, KKTC’de öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin, TÜBİTAK’ın düzenlediği Araştırma Projeleri yarışmalarına ve Bilim Olimpiyatları programlarına katılabileceğine vurgu yaptı.

Bakanlıkta düzenlenen toplantıda, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Ömer Cihan ve Üniversite Rektörleri de hazır bulundu.

Çavuşoğlu: KKTC üniversitelerine olanak sağlandı

Çavuşoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Ekim ayında bir protokol imzaladıklarını ve bu protokolün KKTC'deki üniversitelerin ve akademisyenlerin TÜBİTAK havuzu içerisinde bulunan projelere dahil edilmesini kapsadığını söyledi.

Başkan Hasan Mandal’ın ve Türkiye’de bulunan diğer yetkililerin KKTC üniversitelerinin bu alanda yarışmasına olanak sağlamak için büyük bir katkı koyduklarını ifade eden Çavuşoğlu, verilen destekten ötürü teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda, Kıbrıs Türkü’ne ve gençliğine her türlü katkıyı yapma noktasında, Anavatan Türkiye'nin büyük bir özveriyle tüm imkânlarını kullandırdığına vurgu yapan Çavuşoğlu, desteğinden ötürü başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, TÜBİTAK'a ve tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Mandal: Her iki ülke için hayırlı olsun

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da konuşmasında KKTC’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, daveti dolayısıyla Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Mandal, var olan mevcut protokolü güçlendirerek Ekim ayında yeni bir protokol imzaladıklarını ve bu protokolün nasıl gerçekleşeceğini ele aldıkları yoğun bir toplantı programını geride bıraktıklarına dikkat çekti.

“Bizler için KKTC’nin en önemli vasfı, eğitim misyonunu yerine getiren bir gücünün olmasıdır.” ifadelerini kullanan Mandal, üniversitelerin dünya ile rekabet edebilmesi için eğitim ve araştırmayı bütünsel hale getirmesi ve araştırmaların çıktısını eğitime yansıtması gerektiğine dikkat çekti.

Mandal, konuşmasının sonunda Türkiye’deki araştırmacılara sunulan proje destek imkânlarını, KKTC üniversitelerinde bulunan araştırmacılara sunmanın son aşamasını konuştuklarını belirterek, protokolün her iki ülke için hayırlı olmasını diledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 09:32