"İyilik olsun diye yaptım"

Suna ERDEN

Sahte reçeteyle vurgun soruşturması kapsamında tutuklan eczacı Sercan Avcı ile suç ortakları Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Avcı’nın 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında 5 bin 205 adet reçete hazırlayarak, Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiği belirtildi. Zanlının hazırladığı reçetelerin bir kısmının incelendiği, şimdilik 36 adet sahte reçete tespit edildiği açıklandı.

Zanlının ifadesinde hastalara ve yaşlılara iyilik olsun diye bu işi yaptığını savunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 4 zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında gözaltına alındıklarını ve mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis, ilk etapta 20 adet sahte reçete hazırladığı tespit edilerek, tutuklanan Sercan Avcı’nın eczanesinde işleme sokulmuş 16 adet daha sahte reçete ele geçirildiğini söyledi.

Polis, reçetelerin meseleyle ilgili tutuklu bulunan Doktor Niyazi Perk tarafından yazıldığını açıkladı. Polis, toplam 36 adet sahte reçetenin Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı tarafından ‘sanki ilaçlar teslim alınmış’ gibi imzalandığını belirtti. Polis, 3 zanlının da reçeteleri imzaladığını kabul ettiğini dile getirdi.

8 ayda binlerce reçete

Polis, zanlıya ait Güzelyurt bölgesinde bulunan Sercan Avcı isimli eczanede yapılan aramada 278 adet küpürü kesilmiş ilaç, 10 adet boş göz damlaması kutusu, 70 adet kupürü kesik boş ilaç kutusu bulduklarını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Ocak-Ağustos ayları arasında 5 bin 205 adet reçete hazırlayarak, Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, gönderilen reçetelerin Ağustos ayına kadar daire tarafından ödendiğini söyledi. Polis memuru, Avcı’nın hastalara ve yaşlılara iyilik olsun diye söz konusu sahte reçeteleri yazdığını öne sürdüğünü açıkladı.

Soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü kaydeden polis, sahte reçetelere yazılan ilaçların kim veya kimler tarafından teslim alındığının araştırılacağını dile getirdi. Alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek reçeteler ve elektronik eşyalar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023, 09:55